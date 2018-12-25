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Okan Kurt'tan canlı yayında olay açıklamalar

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.12.2018 11:07 | Son Güncelleme

Almanya'da bir kadınla mesajlaşıp o kadından para istediği konuşulan Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt ilk kez canlı yayına katıldı. Kurt yapılan o iddialara dair samimi açıklamalar yaptı.

Demet Akalın ile barışan Okan Kurt ilk kez canlı yayına katıldı. 2. Sayfa programına katılan Okan Kurt muhabir ile olan kavgasına dair açıklamalar yaptı.

Demet Akalın ile boşanması ve barışmasıyla gündemde olan Kurt, Söylemezsem Olmaz muhabirine sert çıktı.

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Kurt "Güzel bir programa gittik, saçma sapan bir haberle gelip geriyor. Bu muhabir kardeşimle ilgili konuşayım; bu emektar arkadaşlarıma her zaman insan gibi değer veriyorum. Bu Uğur kardeşimle her yerde konuşmuşum, sen gelip tüm sistemimi bozuyorsunuz" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"BANA MESAJ ATIYOR"

"Uğur kardeş bana mesaj atıyor; "Abi Bilal abi sana fena kitlendi, geçirecek haberin olsun."
Ben o mesajın üstüne uzaklaş benden diyorum. Sen benim sevgilim misin bana trip atıyorsun? İnanmadığın bir şeyin sorusunu sorma...

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Ben bu olaydan sonra iki kere aradım onu. Kötü niyetli bir şey yapacaksan söyle ona göre davranalım."

Kurt, Almanya'da bir kadınla mesajlaştığı iddialarını ise yalanladı. "Ben Demet'i deli gibi seven biriyim diyen Kurt şunları söyledi:

BUNA KİMSE İNANMAZ

"Ben eşimi hiçbir zaman aldatmadım, ben Allah'a söz verdim. Benim öyle bir isteğim yok zaten. Benim en büyük keyif aldığım dakikalarım evimde geçirdiğim dakikalarım.

Bir sabah uyandık; ben biriyle mesajlaşmışım. Bunu konuşmaya gerek bile yok. Buna kimse inanmaz. Bunu kanıtlasınlar. Çamur at izi kalsın. Varsa ellerinde çıkarsınlar bu zamana kadar neden çıkarmadılar."

Okan Kurt Söylemezsem Olmaz programını eleştirerek "Türk halkını kandıramazlar. Biz yalanı görürüz inanmayız" dedi.

Okan Kurt canlı yayında muhabir Uğur Kotan'dan da özür diledi.

EVLİLİK TEKLİFİ ETMEYECEĞİM

Okan Kurt canlı yayında Demet Akalın'a bir daha evlilik teklifi etmediğini ve etmeyeceğini açıkladı. Akalın ise "7 sene öncesine döndü. Sevgili günleri çok iyiymiş. Böyle güzel. Evlilik filan istemiyorum şu an çok güzel. İnan yapılanlara da zerre kadar ilgilenmiyorum, üzülmüyorum. Ben yapanları çok iyi biliyorum. Benim en yakın arkadaşım "oh" dedi bana. Düşmanım için bile geçmez. Ben bunların kirasını faturasını ödeyen insandım. Ben kocama güveniyorum. Öyle bir adam değil bu adam. Beni bebek yapmaya o ikna etti" dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ya uğraşmayın artık yeter birbirini deli gibi seven iki insan ve çocukları var günah. ayırdınız zaten bırakında mutlu olsunlar. keşke tekrar evlenseler. ece ve bircandan dost olmaz kendi çıkarları için yapamayacakları yok o iki linin.
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