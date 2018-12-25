Okan Kurt'tan canlı yayında olay açıklamalar

Demet Akalın ile barışan Okan Kurt ilk kez canlı yayına katıldı. 2. Sayfa programına katılan Okan Kurt muhabir ile olan kavgasına dair açıklamalar yaptı.

Demet Akalın ile boşanması ve barışmasıyla gündemde olan Kurt, Söylemezsem Olmaz muhabirine sert çıktı.

Kurt "Güzel bir programa gittik, saçma sapan bir haberle gelip geriyor. Bu muhabir kardeşimle ilgili konuşayım; bu emektar arkadaşlarıma her zaman insan gibi değer veriyorum. Bu Uğur kardeşimle her yerde konuşmuşum, sen gelip tüm sistemimi bozuyorsunuz" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"BANA MESAJ ATIYOR"

"Uğur kardeş bana mesaj atıyor; "Abi Bilal abi sana fena kitlendi, geçirecek haberin olsun."

Ben o mesajın üstüne uzaklaş benden diyorum. Sen benim sevgilim misin bana trip atıyorsun? İnanmadığın bir şeyin sorusunu sorma...

Ben bu olaydan sonra iki kere aradım onu. Kötü niyetli bir şey yapacaksan söyle ona göre davranalım."

Kurt, Almanya'da bir kadınla mesajlaştığı iddialarını ise yalanladı. "Ben Demet'i deli gibi seven biriyim diyen Kurt şunları söyledi: