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Okan Kurt'tan çok sert yanıt! İlk defa bu kadar net konuştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.10.2018 09:31 | Son Güncelleme

Okan Kurt, eski eşi Demet Akalın’ın yakın dostu Fatih Ürek’in “Okan Demet’i değil kendi ailesini seçti” sözlerine sert çıktı.

Demet Akalın ile 6.5 yıllık evliliği 11 Eylül’de biten Okan Kurt, boşanma sonrası sessizliğini bozdu.

Okan Kurt'tan çok sert yanıt

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Kurt, “Para bitti, evlilik bitti” eleştirilerine şu yanıtı verdi: “Bizim evliliğimiz hiçbir zaman para üzerine kurulmadı, o yüzden başlamadı ki... Borçlarımı yapılandırma yoluna gittim. En kısa sürede bunları atlatıp, ticari yaşantıma sağlam adımlarla yeniden döneceğim. Bizimle ilgili bu tarz algılar yaratılması çok yanlış.”
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Okan Kurt, Fatih Ürek’in “Okan Demet’in değil, kendi ailesinin yanında durdu” sözleri için de “Fatih Bey eğer imkanı varsa kendine bir aile kursun. Böyle başkalarını, karı kocayı ilgilendiren ailevi olaylar hakkında yorum yapmasın. Ailevi, namahrem konular bunlar. Kime ne anlatacağım? Bunlar iki kişiyi ilgilendiren durumlar, herkes saygı göstermeli, ortada biten bir evlilik var” dedi.
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"Hacizle alınan eşyalarımı geri aldık. Bir kaç güne gelecekler. Okan evdeki eşyalarını çoktan aldı. Çöpü bile yok. Artık tek bağımız Hira. Onun için de dadısıyla iletişime geçiyor. Beni aramıyor. "
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Okan Kurt, yurtdışından aldığını söylediği ilginç spor kıyafetiyle görüntülendi.
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demet akalın fatih ürek Okan Kurt

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