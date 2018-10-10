MAGAZİN

Okan Kurt'un Demet Akalın'ın organizatörünü darp ettiği iddia edildi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.10.2018 15:04 | Son Güncelleme

Şarkıcı Demet Akalın'la boşanma sürecinin ardından haciz işlerini yavaş yavaş yoluna koymaya çalışan Okan Kurt, eski eşi Akalın'ın organizatörlüğünü yapan Halil Yıldırım'ı darp edildiği iddia edildi.

Okan Kurt'un Demet Akalın'ın organizatörünü darp ettiği iddia edildi!

Demet Akalın’ın organizatörlüğünü yapan Halil Yıldırım’ın, boşanma sürecinin ardından Okan Kurt’la arası bozulmuştu. Beyaz TV’de yayınlanan bir magazin programında ortaya şaşırtıcı bir iddia atıldı.Bir dönem Okan Kurt’un da işlerini yapan Halil Yıldırım’ın, geçtiğimiz hafta sonu bir mekanda Okan Kurt’un saldırısına uğradığı iddia edildi.

“AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER EDİLDİ”

Program sunucusu, kendisini Okan Kurt’la aynı mekanda bulunduğu bir arkadaşının aradığını ve ünlüler tarafından tanınan bir isim olan Halil Yıldırım’ın, Okan Kurt tarafından dövüldüğünü anlattı. Programda ikilinin ağza alınmayacak küfürlerle kavga ettiğini anlatılırken, Okan Kurt’un, ‘Siz benim paramı mı yiyeceksiniz?’ cümlesini kurduğu söylendi.



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haciz sayesinde bunların gerçek yüzleri ortaya çıktı
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