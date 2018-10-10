Okan Kurt'un Demet Akalın'ın organizatörünü darp ettiği iddia edildi!

Demet Akalın’ın organizatörlüğünü yapan Halil Yıldırım’ın, boşanma sürecinin ardından Okan Kurt’la arası bozulmuştu. Beyaz TV’de yayınlanan bir magazin programında ortaya şaşırtıcı bir iddia atıldı.Bir dönem Okan Kurt’un da işlerini yapan Halil Yıldırım’ın, geçtiğimiz hafta sonu bir mekanda Okan Kurt’un saldırısına uğradığı iddia edildi.

“AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER EDİLDİ”

Program sunucusu, kendisini Okan Kurt’la aynı mekanda bulunduğu bir arkadaşının aradığını ve ünlüler tarafından tanınan bir isim olan Halil Yıldırım’ın, Okan Kurt tarafından dövüldüğünü anlattı. Programda ikilinin ağza alınmayacak küfürlerle kavga ettiğini anlatılırken, Okan Kurt’un, ‘Siz benim paramı mı yiyeceksiniz?’ cümlesini kurduğu söylendi.





