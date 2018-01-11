MAGAZİN

Okan Yalabık’ın sevgilisi ortaya çıktı

MAGAZİN HABERLERİ | 11.01.2018 16:24 | Son Güncelleme 2 saat önce

"39 Basamak" isimli tiyatro oyunu ile "Vatanım Sensin" dizilerinde rol alan Okan Yalabık, sevgilisiyle ortaya çıktı.

Bu yıl 2. sezonunda da büyük ilgi gören "Vatanım Sensin" dizisinde William Charles Hamilton karakterine hayat veren Okan Yalabık’la bir süredir beraberlik yaşayan Ezgi Ayvalı, ilk kez birlikte fotoğraflarını yayınladı.

İşte Okan Yalabık'ın sevgilisi

1 / 10

Yalabık’ın Balıkesir’de yaşayan ailesinin de sık sık ziyaretine giden Ayvalı, sevgilisiyle yüzlerinin yarısının göründüğü bir pozunu paylaştı. Gönderiyi ilk beğenen kişi de Okan Yalabık oldu.
2 / 10

Oyunculuğun yanı sıra prodüktörlük, yazarlık ve kostüm tasarımıyla ilgilenen 1990 doğumlu Ezgi Ayvalı’nın Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Araştırma Laboratuvarı’nda eğitim aldığı öğrenildi.
3 / 10

Ezgi Ayvalı sevgilisi Okan Yalabık'ın vu fotoğrafını '"sevmek ne uzun kelime." notuyla paylaştı.
4 / 10

5 / 10

6 / 10

7 / 10

8 / 10

9 / 10

10 / 10

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Okan Yalabık Ezgi Ayvalı

En Çok Okunan Haberler

Nilgün Belgün: 'Evet ilişkiye girmeden önce...'

Nilgün Belgün: 'Evet ilişkiye girmeden önce...'

İstanbul-İzmir arasının 3,5 saate inmesine az kaldı

İstanbul-İzmir arasının 3,5 saate inmesine az kaldı

Rektöre Twitter'dan bu mesajı atınca...

Rektöre Twitter'dan bu mesajı atınca...

MHP'li ismin görüntüsü ortaya çıktı: Erdoğan vatana ihanetten yargılanacak!

MHP'li ismin görüntüsü ortaya çıktı: Erdoğan vatana ihanetten yargılanacak!

Ankara siyasetinde 2019 hesapları

Ankara siyasetinde 2019 hesapları

35 yaşını doldurana kadar askere gitmeyecekler! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

35 yaşını doldurana kadar askere gitmeyecekler! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Serdar Ortaç: 'Ebru bugün çağırsa koşarak giderim'

Serdar Ortaç: 'Ebru bugün çağırsa koşarak giderim'

Eski kocasıyla üçüncü kez evleniyor.

Eski kocasıyla üçüncü kez evleniyor.

Jessica Falkholt hayatını kaybetti

Jessica Falkholt hayatını kaybetti

'Halkımız emretti, özüme döndüm'

'Halkımız emretti, özüme döndüm'

'Oğlumuzun işimizle ilgisi yok'

'Oğlumuzun işimizle ilgisi yok'

Hilmi Cem İntepe'den dayak itirafı!

Hilmi Cem İntepe'den dayak itirafı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.