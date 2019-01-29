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Okay Barış’tan albüm: “Artık sevilmiyor böyle"

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.01.2019 15:15 | Son Güncelleme

Okay Barış’ın, prodüktörlüğünü Sezen Aksu ile birlikte üstlendiği “Artık Sevilmiyor Böyle" isimli albümü çıktı.

Okay Barış’ın, prodüktörlüğünü Sezen Aksu ile birlikte üstlendiği “Artık Sevilmiyor Böyle" isimli albümü çıktı. 11 şarkıdan oluşan albüm, dijital platformlarda satışa sunuluyor.
Sezen Aksu ve Okay Barış’ın ortak prodüksiyonuyla çıkan albüm için Aksu, “Okay aslında elektonik şarkılar yapmayı ve söylemeyi tercih eden bir müzisyen. Ama elektronik müzikte yeteri kadar ortaya çıkmayan çok özel bir sesi ve duygusu var. ‘Gel, bir tane de böyle bir albümün olsun’, dedim. Bir sene sonra kabul etti. Pek de güzel oldu” dedi.
Uzun yıllar birçok orkestrada çalan, çok sayıda sözü, bestesi ve düzenlemesi bulunan Okay Barış; albümlerin kartonetlerini okuyanların iyi bildiği bir müzisyen ve elektronik müzik takipçilerinin yakından tanıdığı bir ses. Albümdeki 11 şarkının da düzenlemesinde Okay Barış’ın kendi imzası bulunuyor. Albümdeki bestelerin tamamı ve 8 şarkının sözü albümün müzikal konseptini de belirlerleyen Aksu’ya ait. Sözlerden 2’si Sibel Algan tarafından yazılırken, albümde bir de sürpriz isim bulunuyor: Yıldız Tilbe albümde “Aşktan Giderken” isimli şarkıya yazdığı sözle yer alıyor.
Albümden ilk klip, “Onursuz Olabilir Aşk” isimli şarkıya geliyor. Klibin yönetmen koltuğunda ise Okay Barış’ın kendisi oturuyor.

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