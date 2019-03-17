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Okay ve Çavuşoğlu, Yeni Zelanda İslam Dernekleri Federasyonu üyeleriyle görüştü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 16:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör saldırısının gerçekleştiği ChristChurch’te Yeni Zelanda İslam Dernekleri Federasyonu üyeleriyle bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği Christchurch’te temaslarını sürdürüyor.Oktay ve Çavuşoğlu, saldırıdan kurtulan Al-Noor Camii imamı ve Yeni Zelanda İslam Dernekleri Federasyonu üyeleri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör saldırısının gerçekleştiği ChristChurch’te Yeni Zelanda İslam Dernekleri Federasyonu üyeleriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği Christchurch’te temaslarını sürdürüyor.
Oktay ve Çavuşoğlu, saldırıdan kurtulan Al-Noor Camii imamı ve Yeni Zelanda İslam Dernekleri Federasyonu üyeleri ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, “Müslüman kardeşlerimizle duygu dolu bir buluşma oldu. Acılarını paylaştık, başsağlığı ve sabır diledik. Milletçe bu acılı günlerinde her türlü yardıma hazırız” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türk milletinin başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettik. Görüşmede katliamdan kurtulan Al-Noor Camii imamı da aramızdaydı. Acılarını paylaştığımız kardeşlerimizle bir araya geldiğimiz görüşmede yoğun duygu seli yaşadık. Türkiye olarak elimizden gelen tüm desteği kendilerine vereceğimizi ilettik” ifadelerini kullandı.

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