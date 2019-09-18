Okçular Vakfı Spor Kulübünden açıklama

İSTANBUL (AA) - Okçular Vakfı Spor Kulübü, bazı gazetelerde ve sosyal medya hesaplarında yer alan "İBB'den Okçular Vakfı'na 1,2 milyonluk yardımın belgesi ortaya çıktı." başlıklı haberin yalan ve maddi gerçeğe aykırı olduğunu bildirdi.

Okçular Vakfı Spor Kulübünden yapılan açıklamada, bazı gazetelerde ve belli bir grubun yönlendirmesinde bulunan sosyal medya hesaplarında yer alan "İBB'den Okçular Vakfına 1,2 milyonluk yardımın belgesi ortaya çıktı." başlıklı haberde, Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği'ne 1,2 milyonluk yardım yapıldığını ve bu yardımın belgesi olduğunu iddia ettikleri görsel evrakı yayımladıkları belirtildi.

Okçular Vakfı tüzel kişiliği ile iş birliği halinde bulunan ve ortak projeler yürüten Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneğinin dernek kuruluş amacına uygun olarak spor, eğitim ve kültürel alanlarda birçok etkinlik, sempozyum, konferans ve yarışma düzenlediği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bünyesinde binlerce kursiyere modern ve geleneksel alanlarda ücretsiz okçuluk eğitimi vermiş ve bu eğitimleri vermeye de devam etmektedir. Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneğinin gayretleri ve başarılı çalışmasıyla 6 yıl öncesine göre lisanslı okçu sayısı ile lisanslı okçuluk antrenörü sayısı 10 kat artmıştır. Yurt içi ve yurt dışında okçuluğun ve Türk kültürünün tanıtılması için onlarca organizasyonu başarıyla gerçekleştirmiştir.