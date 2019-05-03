"Okçuluk Günleri" başladı

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Vazifesini tamamlamış gibi gözüküyor silah olarak ama kültür ve sanatta çok güzel bir silah olarak oklarımızı kullanıyoruz. Hem bu kültürün yaşatılması açısından önemli hem de bizi turizm alanında rakiplerimizden ayrıştıran başarılı olduğumuz noktalar olduğu için tanıtımda çok etkili." dedi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Okçular Vakfı iş birliğiyle Topkapı Sarayı'nda düzenlenen "Okçuluk Günleri"nin açılış törenininde konuşan Ersoy, Türk milletinin atayurdundan Anadolu'ya gelmesinde ve burada yüzyıllarca yıl kalmalarında en büyük etkenin okçuluğa olan hakimiyeti olduğunu ifade etti.

Ersoy, eskiden beri silah endüstrisine hakim olan ülkelerin kuvvetli bir şekilde anayurtlarını koruyabildiklerini, yüzlerce yıl kültürlerini ve millet varlıklarını yaşatmayı başarabildiklerini söyledi.

Okçuluğa kültür ve sanat olarak da baktıklarını dile getiren Ersoy, "Şu anda Topkapı eserlerimiz içinde büyük yer işgal eden silahlarımızı, oklarımızı dünyanın her yerinde artık sergiliyoruz. Geçen ay Japonya Tokyo'da bir Topkapı sergisi açtık. Oraya götürülen eserlerin bir kısmı da bizim oklarımız, oklarımız. Çok da beğeniyle izleniyor, ziyaret ediliyor." diye konuştu.