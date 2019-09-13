HABER

Okçuluk için antrenör adayları eğitime başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 15:51 | Son Güncelleme

Okçuluk için antrenör adayları eğitime başladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nca düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu, eğitimlerine başladı.

Okmeydanı'ndaki Okçular Vakfı'nda gerçekleştirilen kursun açılışın töreninde konuşan Federasyon Başkanı Cengiz Toksöz, Türk okçuluğunu ülke geneline yaymak için başka şehirlerde de kurs açabileceklerini söyledi.

Okçuluk antrenörlüğü kursu ilk olduğu için çok fazla talep gördüğünü belirten Toksöz, bu durumdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Fazla talebe rağmen Gençlik ve Spor Bakanlığının eğitimlerin faydalı olması için sayıyı 50 kişi ile sınırlandırdığını anlatan Toksöz, kursiyerlerin başarılı olacağına da vurgu yaparak "Atalarımızdan aldığımız bu tarihi değeri sizler nesilden nesile aktarmış olacaksanız." dedi.

Diğer taraftan Okçular Vakfı'nın yeni internet sitesi ile yeni logosu da tanıtıldı.

- İlk antrenörlük eğitimi

Resmi Gazete'de 21 Şubat'ta yayımlanan kararname ile kurulan Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu, ilk antrenörlük eğitimini İstanbul'da düzenleyeceği eğitimle kursiyerlere aktaracak.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve başvuruların e-devlet üzerinden alındığı kurs, 50 kişi ile sınırlı olacak ve 23 Eylül'e kadar sürecek.

Eğitim bitiminde yapılacak teorik ve uygulamalı sınavlarda başarı olan kursiyerler, 1. Kademe Yardımcı Antrenör Belgesi almaya hak kazanacak.

PARTNER Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti
Cumhurbaşkanlığı'ndan İzmir'de aşure ikramıCumhurbaşkanlığı'ndan İzmir'de aşure ikramı
Soylu'dan 'Diyarbakır anneleri'ne: Milyonlarca insan sizinle beraberSoylu'dan 'Diyarbakır anneleri'ne: Milyonlarca insan sizinle beraber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cengiz Toksöz Geleneksel Türk Okçuluk 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme E Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu 'Diyarbakır Annelerini' ziyaret etti!

'Dün senin kızın gibi bir kızı getirdik...'

Kulp şehitleri, ağıtlarla uğurlandı

Kulp şehitleri, ağıtlarla uğurlandı

Milli sporcu Berke Şahin işlediği cinayetten yeni görüntüler

Milli sporcunun işlediği cinayetten yeni görüntüler

Son dakika! TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza

İstanbul'da trafiği kilitleyen zincirleme kaza!

Diyarbakır'da 7 sivilin şehit olduğu terör saldırısının detayları ortaya çıktı

Diyarbakır'daki hain saldırının detaylar ortaya çıktı

Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis cezası!

Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis cezası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.