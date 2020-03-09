HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. OKCupid milyonlarca veri sızıntısı ile gündemde

OKCupid milyonlarca veri sızıntısı ile gündemde

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.03.2020 10:32 | Son Güncelleme

Bir araştırma kuruluşu tarafından yapılan çalışmaya göre 5 milyon üyesi bulunan arkadaşlık uygulaması OKCupid veri sızıntısına neden oluyordu. Bunu fark eden ekip hızlı bir şekilde şirkete ulaştı ve uyarıda bulundu. Ancak henüz platform yetkililerinden net bir açıklama yapılmadı. Peki neydi bu sızıntının kaynağı?

OKCupid milyonlarca veri sızıntısı ile gündemde

Herhangi bir kullanıcının hangi konumda oturduğu veya adresi gibi detaylar bazı işlemlerle bulunabiliyor. CyberNews tarafından yapılan açıklamaya göre, OKCupid bulunduğu şirketin sunucuları arasındaki ağ isteklerini ve yanıtlarını keserek konum verilerine erişmek mümkün. Konum verileri sahip olduğumuz en hassas veriler olarak biliniyor. Yasal açıdan da şirketin yaptığı büyük bir suç teşkil ediyor. Özellikle de bunun çok zorlanmadan yapılması durumu daha kötü hale getiriyor.

BİRÇOK KİŞİNİN ADRESİNE ULAŞILDI

Bu işlem her gerçekleştirildiğinde platformda oturum açan kişilerin verileri güncelleniyordu. Her güncelleme ise aynı zamanda bir yer bildirimi anlamına geldi. Kullanıcının yerine 10 ila 20 metre yarıçapına kadar belirleyen bu sistem, ciddi bir güvenlik açığına neden oldu. Birçok kişi istedikleri takdirde bu uygulama üzerinden konuştukları kişinin adresine ulaşabiliyordu. Arkadaşlık ve ilişki siteleri bu konularda çok ciddi risklere sahip.

OKCUPİD'TEN AÇIKLAMA YOK

Güvenilir kuruluşlardan bir tanesi olarak kabul edilen bu uygulama, ne yazık ki kullanıcıların mağduriyet yaşamasına neden oldu. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa bile, platforma olan güven zedelendi. Sizce bu platform, verileri kasıtlı olarak mı sızdırıyordu? Bu konudaki tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.

Facebook şifre kırma (2020) işlemi gerçek mi?

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yunan askerinden skandal hareket: Sizi keseceğimYunan askerinden skandal hareket: Sizi keseceğim
Popüler uygulamalara büyük darbe!Popüler uygulamalara büyük darbe!
Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Bu işaretleri herkesin bilmesi gerekiyor!Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Bu işaretleri herkesin bilmesi gerekiyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Okcupid CyberNews arkadaşlık sitesi güvenlik açığı

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den sevilen dizi için flaş karar!

Kanal D'den sevilen dizi için flaş karar!

Esad güçleri rahat durmuyor! İkmal konvoyuna ateş açtılar

Esad güçleri rahat durmuyor! İkmal konvoyuna ateş açtılar

Ülke şokta! Korkunç bilanço: 133 kişi daha hayatını kaybetti

Ülke şokta! Korkunç bilanço: 133 kişi daha hayatını kaybetti

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması! Haritayı paylaştı

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması! Haritayı paylaştı

Petrolde tarihi düşüş

Petrolde tarihi düşüş

Ali Babacan canlı yayında açıkladı: Demokrasi ve Atılım Partisi

Ali Babacan canlı yayında açıkladı: Demokrasi ve Atılım Partisi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

23 yıl sonra yeniden: BMW'nin logosu değişti! İşte BMW'nin yeni logosu

23 yıl sonra yeniden: BMW'nin logosu değişti! İşte BMW'nin yeni logosu

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ünlü şarkıcı iPhone 11 Pro ile klip çekti

Ünlü şarkıcı iPhone 11 Pro ile klip çekti

Sony ücretsiz oyun dağıtacak

Sony ücretsiz oyun dağıtacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nokia 5.3 günleri sayıyor

Nokia 5.3 günleri sayıyor

Çocuk istismarına karşı birleştiler

Çocuk istismarına karşı birleştiler

Uber büyük bir mağdurlar ordusu yarattı

Uber Türkiye'de ağır ceza alabilir

AnTuTu uygulamaları Google tarafından kaldırıldı

Popüler uygulamalara büyük darbe!

P40 Pro çok farklı olacak

P40 Pro çok farklı olacak

Samsung Galaxy Note 20 hakkında önemli detaylar ortaya çıktı

Samsung Galaxy Note 20'den haber var! İşte ilk detaylar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.