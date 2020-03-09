OKCupid milyonlarca veri sızıntısı ile gündemde

Herhangi bir kullanıcının hangi konumda oturduğu veya adresi gibi detaylar bazı işlemlerle bulunabiliyor. CyberNews tarafından yapılan açıklamaya göre, OKCupid bulunduğu şirketin sunucuları arasındaki ağ isteklerini ve yanıtlarını keserek konum verilerine erişmek mümkün. Konum verileri sahip olduğumuz en hassas veriler olarak biliniyor. Yasal açıdan da şirketin yaptığı büyük bir suç teşkil ediyor. Özellikle de bunun çok zorlanmadan yapılması durumu daha kötü hale getiriyor.

BİRÇOK KİŞİNİN ADRESİNE ULAŞILDI

Bu işlem her gerçekleştirildiğinde platformda oturum açan kişilerin verileri güncelleniyordu. Her güncelleme ise aynı zamanda bir yer bildirimi anlamına geldi. Kullanıcının yerine 10 ila 20 metre yarıçapına kadar belirleyen bu sistem, ciddi bir güvenlik açığına neden oldu. Birçok kişi istedikleri takdirde bu uygulama üzerinden konuştukları kişinin adresine ulaşabiliyordu. Arkadaşlık ve ilişki siteleri bu konularda çok ciddi risklere sahip.

OKCUPİD'TEN AÇIKLAMA YOK

Güvenilir kuruluşlardan bir tanesi olarak kabul edilen bu uygulama, ne yazık ki kullanıcıların mağduriyet yaşamasına neden oldu. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa bile, platforma olan güven zedelendi. Sizce bu platform, verileri kasıtlı olarak mı sızdırıyordu? Bu konudaki tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.

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