Okey nasıl oynanır?

OKEY NASIL OYNANIR? Okey; dikdörtgen taşlar ve taşları dizmek için ıstakalar ile oynanan şans, mantık ve hafıza oyunu olarak bilinir. Her ne kadar yeterli kişi olmadığında 2 ya da 3 kişiyle oynanabilse de okeyin asıl tadı 4 kişilik oyunlarda çıkar. Zaman zaman farklı renkler görülse de standart okey taşları kırmızı, siyah, mavi ve sarı renklerde olur. Üzerlerinde 1’den 13’e kadar numaralı ikişer setten oluşan ve içerisinde 2 adet sahte okey taşının da yer aldığı toplam 106 tane taşa sahip olursunuz. Sahte okeyler, diğer taşlardan farklı olarak üzerlerinde üretildiği yere göre farklılık gösteren çeşitli simgelere ev sahipliği yapar. Ayrıca bu oyunda, 1 adet altı yüzlü zar da bulunması gerekir.

Her oyuncuya 14 adet gelecek şekilde dağıtılır. İstisnai olarak taşları dağıtan oyuncu 15 taş alır.

TAŞ DİZİMİ NORMAL DİZİLİŞ En az 3 gruptan olmak koşuluyla perlere (gruplara) ayrılır. Normal dizilişlerde iki farklı per mevcuttur.

Bu sıradaki taşlar 6’lı ya da 7’li de olabilir. Bir sıralamadaki eksik olan her taşın yerine okey taşı da kullanılabilir.

Her oyuncu elindeki taşları renklerine göre gruplandırarak minimum 3 taştan oluşan sıralar yapması gerekir. (Örn: 1, 2, 3 ya da 7, 8, 9 ya da farklı renklerde 8, 8, 8, 8 vb.)

Oyuncular oyuna, her döngüde atılan taşlardan veya dizili haldeki taşlardan bir adet taş alarak ve ıstakasından bir adet taş atarak bir oyuncu elini açana kadar devam eder.

ÇİFTE DİZİLİŞ Oyuncu elinde bulunan taşlardan, her biri aynı değerde ve aynı renkte 7 adet taş dizebilir. Elde edilen çiftler, eşler arasında birer boşluk bırakılarak dizilir ve elde kalan 15. taş atılarak oyun bitirilir.

OKEY BASMAK Oyuncunun elindeki 15 taştan oyunu bitirmek için atacağı taş okey taşı olur ise okey basmış olur. Ve bu durumda her oyuncudan 4’er puan düşer.

SAHTE OKEY Sahte okey her el değişen okey taşının yerine kullanılan üzerinde sayı yerine simgeler bulunan taş olarak bilinir. Okey kırmızı 6 ise sahte okeyi o el boyunca kırmızı 6’nın gelmesi gereken yere koyarak kullanabilirsiniz.

OKEY’DE PUANLAMA Başlangıçta oyuncular tarafından belirlenen puandan, her oyunda kazanan oyuncu ve takımındakiler haricinde kalan kişilerden puan düşmeye başlar. Herhangi bir oyuncunun puanı 0 olduğu durumda oyun sonlanır. Bu durumda en yüksek puana sahip olan kişi oyunun kazananı olur. Okeyde puanlama aşağıdaki gibi yapılır.

OKEY TAKTİKLERİ İyi bir okey oyuncusu olmak için atılan taşları iyi takip etmeniz gerekir. Her taştan 2 tane olduğu için sizin ihtiyacınız olan taşın atılıp, atılmadığını sürekli kontrol edin. Bu durumda ihtiyacınız olan taşlar çıkmışsa boşuna beklemeden elinizi değiştirerek başka taşlarla oyuna devam edebilirsiniz. Yere atılan taşlar kadar alınan taşların da takibini yaparak rakiplerinizin hangi taşları biriktirdiğini de öğrenmelisiniz. Böylece rakibinize ihtiyacı olan taşı atmayarak rakibinizin oyunu bitirmesine engel olabilirsiniz.

OKEY TÜRLERİ



Günümüzde okey oyununun birçok çeşidi bulunur. Oyunlar içerinde temel mantık ve amaç çoğunlukla aynıdır. Klasik okey, 101 okey, 10 taş okey, Renkli taş okey, Gin okey, Rummy okey, Kalooki okey, Kansas okey gibi birçok çeşidi bulunur.

Yukarıda bahsedildiği gibi kuralları bilerek oynamak biraz zahmetli olur. Üstelik bir de her el bitiminde oyunun taşlarının karıştırılarak yeniden dizilmesi oldukça sıkıcı bir hal alır. Bu nedenle her alanda olduğu gibi okeyi de yalnızca internet bağlantısıyla oynayarak eğlenceli vakit geçirmeniz mümkün.

Çanak Okey oyunumuz, geleneksel okey oyununun online sistemde oynanmasıyla sizlere oldukça keyifli anlar yaşatır. Ayrıca bunun için sizin 4 kişilik bir grup kurmanıza da gerek kalmaz. Sizin gibi katılan diğer oyuncularla keyifle oynayabilirsiniz. Çanak Okey oyunumuz hem farklı hem de heyecanlı yapısıyla sizlerin daha fazla zevk alması için bazı özelliklerle zenginleştirilmiştir. Her oyunun başlangıcında dağıtıcı olan kişinin masa değerine göre çanağa fazladan para konulması sayesinde biriken bir ödül sistemi bulunur. Okey atma ve çifte gitme gibi durumda normal kazancınızla beraber çanakta bulunan ve birikmiş olan ödülü de siz kazanırsınız. Ödül sistemi olan bu oyunumuzun normal okey ile arasında başka bir fark bulunmaz. İstediğiniz her an keyifli vakit geçirirken Mynet oyunlarında kullanabileceğiniz Mynet Lirası hediyesi kazanabilirsiniz.

