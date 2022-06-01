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Okey oynarken tanıştı, evlendiği gün hayatını kaybetti! Mezarı açılan Ahmet Yeşildağ zehirlenerek öldürülmüş

01.06.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da Ahmet Yeşildağ 9 yıl önce evlendiği gün hayatını kaybetmişti. Mahkeme heyeti ölümün zehirlenerek olduğunu duyururken, Yeşildağ’ın, dini nikahla birlikte yaşadığı Sevilay Saygın, resmi nikah kıydığı Derya Mızrakçı Yeşildağ ve annesine müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme, eş Yeşildağ'ın beraatine hükmetti. Mezarı açılan Ahmet Yeşildağ’ın tedavi amacıyla kullanılan ilaçta bulunan kodeinin fazla verilmesi sonucu zehirlenmeden kaynaklı öldüğü tespit edildi.

Okey oynarken tanıştı, evlendiği gün hayatını kaybetti! Mezarı açılan Ahmet Yeşildağ zehirlenerek öldürülmüş

Mersin'de yaşayan Ahmet Yeşildağ, 2013 yılında bir sosyal paylaşım sitesinde okey oynarken Sevilay Saygın ile tanıştı. Yeşildağ, evini satıp parasını gönderdiği Saygın ile Bursa'nın Mudanya ilçesinde, dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. 4 ay sonra Yeşildağ, o tarihte 2 milyon liralık mal varlığını Sevilay Saygın'a bıraktığını belirten vasiyet imzaladı. Ahmet Yeşildağ, bir gün sonra da Saygın'ın isteği üzerine yeğeni olan Derya Mızrakçı ile resmi nikah kıyarak evlendi. Mızrakçı, evlendikten 2 saat sonra Aksaray'a dönerken, rahatsızlanan Yeşildağ, nikahının kıyıldığı gün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yeşildağ'ın yaşamını yitirmesi ise kayıtlara, ‘doğal ölüm’ olarak geçti. Babasının ölüm haberini alan Ali Yeşildağ, evrakı incelediğinde vasiyet ile nikah tarihini fark edip, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

MEZARI AÇILIP OTOPSİ YAPILDI

Mezarı açılan Ahmet Yeşildağ'dan alınan parçalar incelendi. İncelemede, Yeşildağ’ın tedavi amacıyla kullanılan ilaçta bulunan kodeinin fazla verilmesi sonucu zehirlenmeden kaynaklandığı tespit edildi. Bunun üzerine Sevilay Saygın, oğlu Cihan Saygın (36), Derya Mızrakçı Yeşildağ ile annesi Beyhan Mızrakçı, cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı. Cihan Saygın adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli tutuklandı.

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Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası talebiyle haklarında dava açılan Sevilay Saygın, Derya Mızrakçı Yeşildağ ve Beyhan Mızrakçı çıktıkları ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cihan Saygın ise geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği için hakkındaki dava düştü.

SUÇLAMALARI REDDETMİŞLERDİ

Sanıklardan Sevilay Saygın bir önceki duruşmada, Yeşildağ’ı zehirledikleri iddiasını reddederek, "Ahmet Bursa'ya geldikten sonra sürekli hastalandı. Ben onu 4,5 ayda 28 kez hastaneye götürdüm. Kaldı ki imam nikahını bana Ahmet ile ablası Zeynep, 'Biz de erkekle kadın nikahsız bir arada olmaz' diyerek baskıyla kıydırdı. Ailesine bir şey bırakmak istemediğini belirterek, mallarını benim üzerime kendisi zorla yaptı. Ölümü hastalığı nedeniyle gerçekleşti" diyerek ifade verdi.

Derya Mızrakçı Yeşildağ'ın emekli sağlık çalışanı annesi Beyhan Mızrakçı ise kızının Ahmet Yeşildağ'la evlenmesine önce karşı çıktığını ama Ahmet Yeşildağ'ın, "'Ben artık yolun sonundayım. Ben ölünce maaşım aileme kalacak. Onlara kalmasını istemiyorum, ihtiyacı olan birine gitsin' deyince, karşı çıkmadım. Kızımla evlendi. Benim Ahmet'e ilaç vermem, zehirlemem söz konusu değil. Ben kimseye aspirin bile tavsiye etmeyen biriyim" ifadelerini kullandı.

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‘BENİM ŞANSIZLIĞIM EVLENDİKTEN SAATLER SONRA ÖLMESİ’

Ahmet Yeşildağ'ın ölümüyle ilgili 9 yıldır devam eden davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya, Derya Mızrakçı Yeşildağ, taraf avukatları ile maktul Ahmet Yeşildağ’ın oğlu Ali Yeşildağ katıldı.

'DÜNYA AHİRET KIZIMDIR'

Derya Mızrakçı Yeşildağ suçlamaları reddederek, anne ve teyzesinin isteğiyle evliliği kabul ettiğini söyledi. Yeşildağ, "Evlilik evraklarımı yapıp Mudanya'ya geldim. Ertesi gün evlendikten 2 saat sonra da Aksaray'a döndüm. Ben oradayken arayıp, Ahmet'in öldüğünü söylediler. Çok şaşırdım. Benim tek şansızlığım, eşimin evlendikten saatler sonra ölmesidir. Ben mantık evliliği yaptım. Ahmet bana, 'dünya ahiret kızımdır' derdi. Suçlamayı kabul etmiyorum" diyerek savunmasını tekrarladı.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkında mütalaasını tekrarladı. İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi'nden alınan raporda, Ahmet Yeşildağ'a tedavi amacıyla verilen ilaçta bulunan kodeinin fazla verilmesi sonucu zehirlenerek öldüğü belirlendiğinden, Sevilay Saygın ile Beyhan Mızrakçı'nın 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmasını, Derya Mızrakçı Yeşildağ'ın ise beraatine hükmedilmesini istedi.

Ahmet Yeşildağ'ın oğlu Ali Yeşildağ'ın avukatı Yusuf Beşiroğlu da 2 sanığın planlayarak iştirak halinde maktulü öldürdüğü, tüm dosya kapsamında sabit olduğu anlaşıldığından, cezalandırılmalarını istedi.

HAKLARINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Mahkeme heyeti, Ahmet Yeşildağ’ın, dini nikahla birlikte yaşadığı Sevilay Saygın ile resmi nikah kıydığı Derya Mızrakçı Yeşildağ’ın annesi Beyhan Mızrakçı’yı ‘tasarlayarak adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, öldürülen Yeşildağ’ın resmi nikahlı eşi Derya Mızrakçı Yeşildağ'ın ise beraatine hükmetti. Haklarında yakalama kararı çıkarılan Saygın ile Mızrakçı, tutuklanıp, cezaevine konulacak.

(DHA)

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