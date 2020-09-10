HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Okey oynayanlara korona baskını

Okey oynayanlara korona baskını

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 13:39 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında il genelinde düzenlenen uygulamada polis ekipleri kahvehanede okey oynayan toplam 20 kişiye 63 bin lira cezai işlem uyguladı.Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 3 ayrı mahallede eş zamanlı "Huzurlu Sokaklar 1" uygulaması yapıldı.Ekipler korona tedbirlerine uymadığı belirlenen ve kahvehanede okey oynayan 20 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamak ve maske takmamaktan 3 bin 150’şer lira olmak üzere toplam 63 bin lira para cezası kesti.

Kahramanmaraş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında il genelinde düzenlenen uygulamada polis ekipleri kahvehanede okey oynayan toplam 20 kişiye 63 bin lira cezai işlem uyguladı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 3 ayrı mahallede eş zamanlı "Huzurlu Sokaklar 1" uygulaması yapıldı.
Ekipler korona tedbirlerine uymadığı belirlenen ve kahvehanede okey oynayan 20 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamak ve maske takmamaktan 3 bin 150’şer lira olmak üzere toplam 63 bin lira para cezası kesti. Gece boyu 944 araç denetlenerek bazı sürücülere kural ihlalleri sebebiyle ceza yazıldı.
Onikişubat ilçesi Osmangazi, Fatih ve Serintepe mahallelerinde mevcut huzur ortamının devamının sağlanması amacıyla yapılan uygulamada, metruk binalar, park-bahçeler bu güzergahta açılan cadde ve sokaklarda yol uygulaması ve mahalle giriş ve çıkışları, oyun salonları, internet kafeler, umuma açık yerler ve çevrelerinde şüpheli araç ve şahıslara yönelik olarak denetim yapıldı.
Bin 153 şahısın kimlik sorgusu yapılırken, farklı suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı. Korona virüs uyarı ve denetimleri kapsamında, 17 şahsa maske takma kuralına uymamaktan cezai işlem uygulandı.
7 adet modifiye araç sürücüsüne, alkollü araç kullanan 2 kişiye, ehliyetsiz araç kullanan 3 kişiye, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 17 kişiye, yüksek sesli müzik dinleyerek araç kullanan 4 sürücüye işlem yapıldı. 7 araç trafikten men edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar
İBB duyurdu! Yarından itibaren bazı metro istasyonları kapatılıyorİBB duyurdu! Yarından itibaren bazı metro istasyonları kapatılıyor
Son hali şaşırttı: Çağatay Ulusoy kağıt topluyor!Son hali şaşırttı: Çağatay Ulusoy kağıt topluyor!
En Çok Okunan Haberler
Çekimler sırasında fenalaşan usta oyuncu hayatını kaybetti
Çekimler sırasında fenalaşan usta oyuncu hayatını kaybetti
Peş peşe flaş kararlar! Bunu yapanlar yapanlar yurtlara alınacak
Peş peşe flaş kararlar! Bunu yapanlar yapanlar yurtlara alınacak
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Mardin'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama kararı!
Mardin'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama kararı!
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Diğer Haberler
İBB duyurdu! Yarından itibaren bazı metro istasyonları kapatılıyor
İBB duyurdu! Yarından itibaren bazı metro istasyonları kapatılıyor
Türk ve Yunan askeri heyetleri bugün bir araya geliyor!
Gözler o saate çevrildi! Doğu Akdeniz için kritik toplantı
Zaman ve mesafe aşklarına engel olamadı! 29 yıl sonra evlendiler
Zaman ve mesafe aşklarına engel olamadı! 29 yıl sonra evlendiler
Kaymakam Ömer Kalaylı koronavirüse yakalandı
Kaymakam koronavirüse yakalandı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl? Böcek'le ilgili son dakika haberi
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Yerli ve milli üretim Karagöz: Balonlu Geniş Alan Gözetleme Sistemi
Yerli ve milli üretim Karagöz!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.