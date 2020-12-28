HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Okey salonunda iskambil pahalıya patladı

Okey salonunda iskambil pahalıya patladı

28.12.2020 15:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Okey salonunda iskambil pahalıya patladı

Sivas’ta İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararları ihlal ederek okey salonunda iskambil oynarken yakalanan 9 kişiye toplamda 10 bin 990 TL ceza kesilmek üzere tutanak düzenledi.Sivas’ta aldığı bir ihbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir adrese baskın düzenledi.

Sivas’ta İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararları ihlal ederek okey salonunda iskambil oynarken yakalanan 9 kişiye toplamda 10 bin 990 TL ceza kesilmek üzere tutanak düzenledi.
Sivas’ta aldığı bir ihbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir adrese baskın düzenledi. Düzenlenen baskında İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan “sosyal mesafe ve maske takmak” kurallarını ihlal eden 9 kişiye 7 bin 840 TL, işletme sahibine ise kısıtlama kurallarına uymadığı için 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 10 bin 990 TL idari yaptırım uygulanması için düzenlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCan Yaman yeni dizisinden servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücretCan Yaman yeni dizisinden servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücret
Kritik toplantı başladıKritik toplantı başladı
26 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!26 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu!

Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu!

Asgari ücret zammı bugün açıklandı!

Asgari ücret zammı bugün açıklandı!

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor

İBB'deki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük iddiası! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

İBB'deki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük iddiası! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

Sokakta kalan Çiftçi: Allah devletimizden razı olsun

Sokakta kalan Çiftçi: Allah devletimizden razı olsun

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Diğer Haberler

Polis kahvehaneyi bastı, işletmeci savunmasıyla 'pes' dedirtti

Polis kahvehaneyi bastı, işletmeci savunmasıyla 'pes' dedirtti

Elazığ'daki depremde pencereden atlayan kişi konuştu: Çok korktum

Elazığ'daki depremde pencereden atlayan kişi konuştu: Çok korktum

Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı Saadoonn ile görüştü

Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı Saadoonn ile görüştü

Şoke eden olay! Kapağı açılmamış maden suyu şişesinden örümcek çıktı

Şoke eden olay! Kapağı açılmamış maden suyu şişesinden örümcek çıktı

Sakarya'da sahte içkiden 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yoğun bakımda

Sahte içki kabusu devam ediyor

Yılın son kabine toplantısı başladı

Kritik toplantı başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.