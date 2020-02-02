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Okey takozuyla camı kırdı, 5 bin TL’yi alıp yere yağ döktükten sonra kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 11:05 | Son Güncelleme

Antalya’nın Serik ilçesinde okey takozuyla camı kırıp kıraathaneye giren hırsız, çekmecede bulunan 5 bin TL’yi çalıp, iş yerine yağ dökerek kaçtı.

Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi’nde bulunan bir kıraathaneyi soyan hırsız, güvenlik kameralarına takılınca yakayı ele verdi.

İşletme sahibi Mustafa Aydın, "7 aydır bu kıraathaneyi işletiyoruz ortağımla beraber. Olay günü iş yerini kapatıp eve gittiğimizde, gittikten 10-15 dakika sonra bu olay gerçekleşmiş. Tabii ki sabah geldiğimizde görüyoruz. Ondan sonra kameralara açıp bakıyoruz, olay gerçekleşmiş" dedi.

Aydın, hırsızın okey takozuyla camı kırdığını belirterek, "Camı kırıp kapıyı açıyor, daha sonra cam kavanozdaki bozuk metal paraları alıyor ve çekmeceyi açıyor, 5 bin TL emanet parayı alıyor. Yine çekmeceleri karıştırıyor, orada da bir şeyler var mı diye bakıyor. Orada bir şeyler bulamayınca tekrar geliyor. Burada şişenin içinde sıvı yağ var. Onu benzin mi zannetti ne zannettiyse yere dökerek çıkıp gidiyor." diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık Antalya

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