Okinawa'da ABD üssünün inşasına başlandı

Japonya'nın Okinawa Adası'nda, referandumdan aleyhte sonuç çıkmasına rağmen ABD üssünün yerinin değiştirilmesine yönelik imar faaliyeti başlatıldı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Japon hükümeti üssün taşınması planlanan Nago kentindeki Henoko sahilindeki 33 hektarlık alanda kıyı doldurma çalışmalarına başladı.

Bölgede aralık ayından bu yana sahildeki 6 hektarlık arazi kamulaştırılmıştı.

- Referandumda ret oyu çıkmıştı

Okinawa'da ABD deniz piyadelerine ait Futenma Hava Üssü'nün adadaki başka bir şehre taşınmasını öngören proje için 24 Şubat'ta yapılan referandumda yüzde 72,2 "hayır" oyu çıkmıştı.

Merkezi hükümet açısından bağlayıcılığı bulunmayan referandum sonrası, hükümet, çıkan sonuca rağmen üssün taşınmasına devam edileceğini açıklamıştı.

Başbakan Şinzo Abe, referandum sonrası yaptığı açıklamada, üssün yer değiştirme planının daha fazla ertelenemeyeceğini vurgulamıştı.

Savunma Bakanı Takeşi Ivaya da yaptığı açıklamada, "Yeni yerleşke için inşaat faaliyetine devam etmek istiyoruz. Bu arada Okinawa halkını, yer değiştirme planının gerekliliğine ikna etmek üzere içten çabalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullanmıştı.