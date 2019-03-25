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Okinawa'da ABD üssünün inşasına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 12:33 | Son Güncelleme

Japon hükümeti, ada halkının referandumda hayır oyu vermesine rağmen üssün taşınacağı alanda kıyı doldurma çalışmalarına başladı

Japonya'nın Okinawa Adası'nda, referandumdan aleyhte sonuç çıkmasına rağmen ABD üssünün yerinin değiştirilmesine yönelik imar faaliyeti başlatıldı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Japon hükümeti üssün taşınması planlanan Nago kentindeki Henoko sahilindeki 33 hektarlık alanda kıyı doldurma çalışmalarına başladı.

Bölgede aralık ayından bu yana sahildeki 6 hektarlık arazi kamulaştırılmıştı.

- Referandumda ret oyu çıkmıştı

Okinawa'da ABD deniz piyadelerine ait Futenma Hava Üssü'nün adadaki başka bir şehre taşınmasını öngören proje için 24 Şubat'ta yapılan referandumda yüzde 72,2 "hayır" oyu çıkmıştı.

Merkezi hükümet açısından bağlayıcılığı bulunmayan referandum sonrası, hükümet, çıkan sonuca rağmen üssün taşınmasına devam edileceğini açıklamıştı.

Başbakan Şinzo Abe, referandum sonrası yaptığı açıklamada, üssün yer değiştirme planının daha fazla ertelenemeyeceğini vurgulamıştı.

Savunma Bakanı Takeşi Ivaya da yaptığı açıklamada, "Yeni yerleşke için inşaat faaliyetine devam etmek istiyoruz. Bu arada Okinawa halkını, yer değiştirme planının gerekliliğine ikna etmek üzere içten çabalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullanmıştı.

- Üssün taşınması tartışması 1995'e dayanıyor

Japonya ile ABD arasında tartışmalara neden olan Okinawa'daki askeri üssün yer değiştirmesi konusunun merkezinde ABD hava üssünün yoğun nüfuslu Futenma'dan, adanın doğu sahilindeki seyrek nüfuslu Henoko'ya taşınması planı yer alıyor.

ABD ve Japonya merkezi hükümetleri arasında 1996'da varılan anlaşmayla kabul edilen taşınma planına Okinawa halkı karşı çıkıyor.

İkinci Dünya Savaşı'nın en kanlı muharebelerine sahne olan Okinawa, Japonya'nın 1952'de yeniden egemenliğini kazanmasının ardından ABD tarafından ilhak edilmiş, ardından 1972'de Japonya'ya resmen geri verilmişti.

Savaş sonrası adadaki ABD askerlerinin işlediği bazı suçlar ada halkında büyük rahatsızlık uyandırmıştı. Üssün Henoko'ya taşınma planı 1995'de 3 ABD askerinin Futenma'da bir kız öğrenciye tecavüz etmesinin ardından gündeme gelmişti.

ABD askeri uçaklarının kentte yarattığı gürültü kirliliği ve kaza riskleri de halk arasında rahatsızlığa yol açıyordu.

Okinawa Adası, 50 binin üzerinde ABD askerine ev sahipliği yapıyor.

Okinawa Valisi Denny Tamaki, ABD deniz piyade üssünün tamamıyla Okinawa Adası'ndan çıkarılması ve adada bulunan ABD askeri varlığının asgariye indirilmesi gerektiğini savunuyor. Tamaki, eylül ayında yapılan seçimde oyların yüzde 63,24'ünü alarak göreve gelmişti.

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ABD üssü Japonya kıyı doldurma Okinawa referandum

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