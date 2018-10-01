Okinawa'da seçimi ABD üssüne karşı olan aday kazandı

TOKYO (AA) — Japonya'nın Okinawa Adası'nda hafta sonu yapılan valilik seçimini, adada bulunan ABD askeri üssünün kaldırılmasını savunan aday kazandı.

Eski Vali Takeşi Onaga'nın ağustosta pankreas kanserinden hayatını kaybetmesinin ardından yapılan seçimde Liberal Parti adayı Denny Tamaki, iktidardaki Liberal Demokrat Parti ve koalisyon ortaklarının desteklediği rakibi Atsuşi Sakima'yı mağlup etti.

Tamaki, Sakima'nın aldığı 316 bin oya karşı 396 bin oy alarak seçimi kazandı.

Tamaki, Ginowan kentinde bulunan, ABD Deniz Piyadelerine ait Futenma Hava Üssü'nün bölgeden kaldırılmasını savunuyordu.

Eski Belediye Başkanı Onaga'nın da gündeme aldığı üssün kaldırılması konusu adada tartışmalara yol açmıştı. Seçimde mağlup olan Eski Ginowan Belediye Başkanı Sakima üsle ilgili herhangi bir kararın ulusal hükümetle istişare edilerek alınması gerektiğini savunuyordu.

