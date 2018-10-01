HABER

Okinawa'da seçimi ABD üssüne karşı olan aday kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 12:18 | Son Güncelleme

Japonya'nın Okinawa Adası'nda valilik seçimini ABD'ye ait Futenma Hava Üssü'nün kaldırılmasını savunan Denny Tamaki kazandı

TOKYO (AA) — Japonya'nın Okinawa Adası'nda hafta sonu yapılan valilik seçimini, adada bulunan ABD askeri üssünün kaldırılmasını savunan aday kazandı.

Eski Vali Takeşi Onaga'nın ağustosta pankreas kanserinden hayatını kaybetmesinin ardından yapılan seçimde Liberal Parti adayı Denny Tamaki, iktidardaki Liberal Demokrat Parti ve koalisyon ortaklarının desteklediği rakibi Atsuşi Sakima'yı mağlup etti.

Tamaki, Sakima'nın aldığı 316 bin oya karşı 396 bin oy alarak seçimi kazandı.

Tamaki, Ginowan kentinde bulunan, ABD Deniz Piyadelerine ait Futenma Hava Üssü'nün bölgeden kaldırılmasını savunuyordu.

Eski Belediye Başkanı Onaga'nın da gündeme aldığı üssün kaldırılması konusu adada tartışmalara yol açmıştı. Seçimde mağlup olan Eski Ginowan Belediye Başkanı Sakima üsle ilgili herhangi bir kararın ulusal hükümetle istişare edilerek alınması gerektiğini savunuyordu.

PARTNERSperm kalitesini arttıran sağlıklı besinlerSperm kalitesini arttıran sağlıklı besinler
Özel halk otobüsünde 'Faizi terkedin' reklamıÖzel halk otobüsünde 'Faizi terkedin' reklamı
Kaynarca'da selin bilançosu ağır; 147 bina ve 56 araç zarar gördü, 2 okulda eğitime araKaynarca'da selin bilançosu ağır; 147 bina ve 56 araç zarar gördü, 2 okulda eğitime ara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atsuşi Sakima Denny Tamaki Japonya Okinawa

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Buse Terim fotoğrafına gelen çirkin yorumlara isyan etti! Hadise'den destek geldi

Buse Terim fotoğrafına gelen çirkin yorumlara isyan etti! Hadise'den destek geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Şanlıurfa Valisi Suriyelilere seslendi: Misafirliğin gereğini bilin

Şanlıurfa Valisi Suriyelilere seslendi: Misafirliğin gereğini bilin

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Odayı Salona Katmak (!)

Odayı Salona Katmak (!)

Altın taktığı kişi, kendi düğününe gelmeyince icraya başvurdu! Mahkemeden emsal karar

Altın taktığı kişi, kendi düğününe gelmeyince icraya başvurdu! Mahkemeden emsal karar

Kasırga Türkiye'yi 'teğet geçti' derken yeni uyarı geldi! Uzman isim gün verdi

Kasırga Türkiye'yi 'teğet geçti' derken yeni uyarı geldi! Uzman isim gün verdi

Gökçer Tahincioğlu Milliyet'ten ayrıldı! 'Ben affetmiyorum' yazısı olay olmuştu

Gökçer Tahincioğlu Milliyet'ten ayrıldı! 'Ben affetmiyorum' yazısı olay olmuştu

Kağıthane'deki operasyona damga vuran an: Bu işi yapanın başı dik olmaz

Kağıthane'deki operasyona damga vuran an: Bu işi yapanın başı dik olmaz

İstanbul'da 'ufo' görüntüsü iddiası! Sirius doğruladı

İstanbul'da 'ufo' görüntüsü iddiası! Sirius doğruladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.