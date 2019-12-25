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  4. Okinawa'daki ABD üssünün taşınmasının maliyeti 8,5 milyar dolar olacak

Okinawa'daki ABD üssünün taşınmasının maliyeti 8,5 milyar dolar olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 21:22 | Son Güncelleme

Okinawa'daki ABD üssünün taşınmasının maliyeti 8,5 milyar dolar olacak

Japonya'nın Okinawa Adası'ndaki ABD askeri üssünün, adanın yerleşimin daha az olduğu bir bölgesine taşınmasının maliyetinin 930 milyar yeni (yaklaşık 8,5 milyar dolar) bulacağı bildirildi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Japonya Savunma Bakanlığınca, ABD Deniz Piyadelerine ait Futenma Üssü'nün taşınmasının maliyetinin daha önce öngörülen rakamın iki katından fazla olacağı açıklandı.

Bakanlık, üssün, adanın güneyindeki Ginowan kentinden kuzeyindeki Henoko'ya nakledilmesinin 930 milyar yene (yaklaşık 8,5 milyar dolar) mal olacağının tahmin edildiğini duyurdu.

Taşınma işleminin, 12 yılda tamamlanması öngörülüyor.

ABD ile Japonya arasındaki anlaşmaya göre, taşınmanın 3 yılda tamamlanması ve üssün 2020 itibarıyla Japonya'ya devredilmesi planlanıyordu. Anlaşmada taşınma ve yeni üssün inşası için yapılacak masrafların 350 milyar yen (yaklaşık 3,2 milyar dolar) olacağı düşünülüyordu.

- Üssün varlığı uzun süredir tartışma konusu

ABD ile Japonya arasına İkinci Dünya Savaşı'nın en kanlı muharebelerine sahne olan Okinawa, Japonya'nın 1952'de yeniden bağımsızlığını kazanmasının ardından ABD tarafından ilhak edilmiş, ardından 1972'de Japonya'ya iade edilmişti.

Savaş sonrası adadaki ABD askerlerinin işlediği bazı suçlar, ada halkında büyük rahatsızlık uyandırmıştı. Üssün Henoko'ya taşınması planı, 1995 yılında 3 ABD askerinin, bir kız öğrenciye tecavüz etmesi olayının ardından ilk kez gündeme gelmişti.

ABD askeri uçaklarının kentte yarattığı gürültü kirliliği ve kaza risklerinin ada halkında yarattığı rahatsızlık da taşınma taleplerini gündeme getirmişti.

Öte yandan Okinawa halkı, üssün adadaki başka bir şehre taşınmasını öngören proje için 25 Şubat'ta yapılan referandumda yüzde 72,2 "hayır" oyu kullanmıştı. Ancak Japon hükümeti, ABD ile yapılan anlaşmayı gerekçe göstererek, taşınma planını sürdürme kararı almıştı.

ABD'nin Japonya'da görev yapan 50 binden fazla askerinin yaklaşık yarısı Okinawa'da konuşlu bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Funtema Deniz Piyade Üssü Japonya Okinawa

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