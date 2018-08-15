ÖKK darbe girişimi davası

Tanık B.İ. de davanın sanıklarından Sedat Soysal ile Ankara'da görev yaptığı dönemde tanıştığını belirtti.

Ağyar da tanık beyanına karşı söz alarak İ.Ç ile 17 yıl önce Kıbrıs'ta tanıştığını, iddia ettiği gibi ajandasına bir pastane ismi yazmadığını ve örgütsel bir eylemde bulunmadığını öne sürdü.

Bir zaman sonra dönemin özlük astsubayı olan davanın sanıklarından Baki Ağyar'ın yanına gittiğini ifade eden tanık İ.Ç, "Ağyar'ın odasına gittim. Masasının üzerindeki ajandasını açarak cemaat abileriyle görüştüğüm pastanenin ismini yazdı. Bunun üzerine Ağyar'ın cemaatten olduğunu anladım." ifadelerini kullandı.

Tanık İ.Ç, 2001'de İstanbul'da bir pastanede "cemaat abileriyle" görüştüğünü, daha sonra görev yeri Kıbrıs'a gittiğini anlattı.

Hafta sonları Soysal ile örgüt evine sohbetlere gittiklerini anlatan B.İ, Kıbrıs'a tayin olduktan sonra sanıkla görüşmediğini ifade etti.

Sanık Soysal da tanıkla daha önce Balıkesir'de görev yaptığını ancak iddia ettiği gibi örgüt evine toplantıya gitmediğini, tanığın yalan söylediğini iddia etti.

- Aksakallı'nın emirlerine uymamışlar

Tanık Ö.Ö. ise olay tarihinde ÖKK'da istihbarat personeli olarak görev yaptığını ifade etti.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da karargahta bir hareketlilik olduğunu, neler olduğunu sorduğunda uçuş yasağı emri verildiğini öğrendiğini belirten Ö.Ö, bu esnada sanık eski albay Ümit Bak'ın telaşlı bir şekilde hareket ettiğini anlattı.

Bir süre sonra alarm verildiğini, kışlaya girişlerin yasaklandığını aktaran Ö.Ö, darbe emrini gösteren sanık eski yarbay Mehmet Ali Çelik'e "Bu devirde darbe mi olur?" diye tepki gösterdiğini söyledi.

Bunun üzerine Çelik'in Genelkurmay Başkanlığında görev yapan bir albayı aradığını, bu kişinin de darbenin emir komuta zinciri içinde yapıldığını söylediğini anlatan Ö.Ö, şöyle devam etti: