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ÖKK darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 17:35 | Son Güncelleme

FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüne yönelik davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, iddia makamının esasa yönelik mütalaasına karşı savunma yapan tutuklu sanık eski astsubay Ali Kapucu, 14 Temmuz'a kadar Kilis'te görev yaptığını, ertesi gün Ankara'ya geldiğini belirtti.

Kapucu, darbe gecesi olayları televizyondan öğrendiğini, olağanüstü bir olay olduğunu, personele ulaşmaya çalıştığını, ulaşamayınca ÖKK nizamiye kışlasına gittiğini ileri sürdü.

Nizamiye kışlasına tel örgüleri aşarak girmesinin ardından helikopter ineceği bilgisinin verildiğini ve piste geçmesinin söylendiğini belirten sanık Kapucu, "İlk helikopterin ardından 2'nci helikopter indi. 2'nci helikopterde komutan olduğu söylendiğinde bu kişinin Zekai Aksakallı olduğunu düşündüm ancak Semih Terzi inince şaşırdım." şeklinde konuştu.

Kapucu, ikinci uzmanlığının "sıhhiye" üzerine olduğunu, bu nedenle darbeci tuğgeneral Semih Terzi'nin vurulmasının ardından ilk müdahaleyi kendisinin yaptığını ve helikopter ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne (GATA) naklinde refakatçi olduğunu kaydetti.

Terzi'nin vurulmasının ardından yanında oturup ağladığı yönündeki suçlamaları kabul etmeyen Ali Kapucu, "Vurulma anından ölüm anına kadar devamlı Semih Terzi'nin yanındaydım. Ölüm haberini etrafta bulunanlara ben verdim. Başında oturup ağlamadım. Astsubay Mehmet Tanyeri oradaydı, o çok üzülmüştü. Beni onunla karıştırıyor olabilirler." dedi.

Kapucu, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatını ve tahliyesini talep etti.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimini FETÖ ÖKK

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