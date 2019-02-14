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ÖKK darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 19:44 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüne ilişkin davaya, sanıklardan eski kurmay yarbay Mehmet Ali Çelik'in esasa ilişkin savunmasının alınmasıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Esasa ilişkin savunma yapan eski kurmay yarbay Mehmet Ali Çelik, savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Sanık Çelik, daha önceden 13 Temmuz 2016'ya planlanan nöbetinin 15 Temmuz'a alınmasını kendisinin talep etmediğini, söz konusu değişiklikle darbe girişiminin ilgisinin bulunmadığını savundu.

Olay günü, akşam saatlerinde ilan edilen uçuş yasağını dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'ya ilettiğini, ÖKK bağlısı hava araçlarına da uçuş yasağını bildirdiğini iddia eden Çelik, şehit Ömer Halisdemir tarafından etkisiz hale getirilen Semih Terzi'nin uçağının Ankara'ya intikalinde sorumluluğu bulunmadığını ileri sürdü.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz akşamı askeri birliklere çekilen sözde atama mesajında Aksakallı'nın görevden alındığı ve yerine Terzi'nin atandığının yazılı olduğunu anlatan Çelik, sözde atama üzerine kışladaki askerlere, "Tarafınızı seçin." diye bir beyanda bulunmadığını iddia etti.

Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezini arayarak mesajların doğruluğunu teyit ettiğini beyan eden Çelik, telefonda görüştüğü albay rütbesindeki kişinin kendisine "darbe girişimi" ya da "sıkıyönetim ilanı" gibi konulardan bahsetmediğini belirtti.

Telefonla görüştüğü Aksakallı'nın isteği üzerine birliğe çekilen mesajları kendisine okuduğunu, bundan bir süre sonra sanık eski albay Ümit Bak ile ÖKK'yi ele geçirme teşebbüsünde bulundukları gerekçesiyle derdest edildiklerini savunan Çelik, darbe girişiminde bulunmadığını ve suçsuz olduğunu iddia etti.

"FETÖ üyeliği" suçlamasını da kabul etmeyen Çelik, mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ ÖKK Özel Kuvvetler Komutanlığı

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