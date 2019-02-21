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ÖKK darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 19:50 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüne ilişkin görülen davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınmasıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Esasa ilişkin savunma yapan sanık eski teğmen Bilal Tosun, FETÖ ile irtibatının bulunmadığını iddia etti.

Olay tarihinden bir gün önce Özel Kuvvetler kursunu tamamladığını ve 15 Temmuz'da sanık eski üsteğmen Sezgin Güney'in daveti üzerine Güney'in evindeki yemeğe iştirak ettiğini beyan eden Tosun, iddiaların aksine evde darbeye ilişkin bir görüşmenin olmadığını ileri sürdü.

Tosun, evde bulundukları sırada Güney'in tatbikat olacağını söylemesi üzerine tatbikatın yapılcağını bildirdiği Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na gittiklerini, terör saldırısı olabileceği yönündeki ifadeler üzerine ÖKK'ye döndüklerini aktardı.

ÖKK yerleşkesine girdileri sırada helikopterin nizamiyeye atış yaptığını, sonra da kışla güvenliğinin sağlanması amaçlı beklediklerini anlatan Tosun, sabah saatlerinde gözaltına alındığını söyledi.

Darbe girişiminden habersiz olduğunu ve olay gecesi darbeye yönelik bir faaliyetinin bulunmadığını iddia eden Tosun, mahkeme heyetinden tahliyesini ve beraatini talep etti.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ ÖKK Özel Kuvvetler Komutanlığı

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