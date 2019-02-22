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ÖKK darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 19:52 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüne ilişkin görülen davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınmasıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Esasa ilişkin savunma yapan sanık eski albay Murat Aydın, 15 Temmuz'da kısa süre önce Gölbaşı'ndaki ÖKK yerleşkesine tayininin çıktığını, bu nedenle de kışla misafirhanesinde kaldığını beyan etti.

Olay günü akşam saatlerinde kendisini arayan bir askeri personelin televizyonda gördüğü haberleri aktardığını, televizyonu açtığında boğaz köprülerinin askerlerce kapatılmış olduğunu gördüğünü dile getiren Aydın, bunun üzerine misafirhaneden ayrıldığını anlattı.

Karargah binasına gittiği esnada nizamiye bölgesine helikopterden ateş edildiğini gördüğünü ve bir terör saldırısı olduğunu düşündüğünü söyleyen Murat Aydın, Genelkurmaydan çekilen sahte mesajların, kendisinin misafirhanede olduğu süreçte gönderilmiş olduğundan yaşananların darbe girişimi olduğunu bu saatlerde bilmediğini savundu.

Aydın, birliğe çekilen darbe içerikli mesajlara bir işlem yapmadığını, kimseye darbeye yönelik bir emir vermediğini de iddia etti.

Darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'nün mensubu olmadığını, örgüte hiçbir şekilde maddi ve manevi destekte bulunmadığını beyan eden Murat Aydın, mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

- Ara kararlar

Aydın'ın ifadesinin ardından mahkeme heyeti ara kararlarını açıkladı.

Heyet, firari 2 sanık hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenilmesine, esasa ilişkin savunmasını henüz yapmayan 4 sanığa da savunmalarını hazırlamaları için son kez süre verilmesine hükmetti.

Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, 22 Mart Cuma, 23 Mart Cumartesi ve 25 Mart Pazartesi günlerinde devam edilmek üzere duruşmayı erteledi.

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Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ ÖKK Özel Kuvvetler Komutanlığı

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