ÖKK darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Esasa ilişkin savunma yapan sanık eski albay Murat Aydın, 15 Temmuz'da kısa süre önce Gölbaşı'ndaki ÖKK yerleşkesine tayininin çıktığını, bu nedenle de kışla misafirhanesinde kaldığını beyan etti.

Olay günü akşam saatlerinde kendisini arayan bir askeri personelin televizyonda gördüğü haberleri aktardığını, televizyonu açtığında boğaz köprülerinin askerlerce kapatılmış olduğunu gördüğünü dile getiren Aydın, bunun üzerine misafirhaneden ayrıldığını anlattı.

Karargah binasına gittiği esnada nizamiye bölgesine helikopterden ateş edildiğini gördüğünü ve bir terör saldırısı olduğunu düşündüğünü söyleyen Murat Aydın, Genelkurmaydan çekilen sahte mesajların, kendisinin misafirhanede olduğu süreçte gönderilmiş olduğundan yaşananların darbe girişimi olduğunu bu saatlerde bilmediğini savundu.