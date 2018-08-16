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ÖKK darbe girişimi davasında ara karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 18:07 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüne ilişkin davada, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, ara karar öncesi sanık ve avukatlarının talepleri ile Cumhuriyet savcısının mütalaası alındı.

Savcı, adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

İddianamede sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "nitelikli kasten öldürme" suçlarından 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

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15 Temmuz darbe girişimi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Gölbaşı ÖKK

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