Oklahoma’da Hastaneye Silahlı Saldırı

Olayın ardından açıklama yapan Tulsa Emniyet Müdürü Eric Dalgleish, saldırganın 35-40 yaşlarında olduğunu tahmin ettiklerini ve kimliğini belirlemeye çalıştıklarını söyleyerek, olayın nedeninin ise soruşturulduğunu ifade etti.

Polis, saldırganın hastanenin ikinci katında ateş etmeye başladığını ve olayda hayatını kaybedenlerin hastalar ve hastane çalışanları olduğunu bildirdi. Saldırganın da olay yerinde kendisini vurarak, öldüğü bilgisi verildi.

Tulsa'da dün meydana gelen olay, ABD’de silah kontrolü tartışmalarını yeniden alevlendiren kitlesel silahlı saldırıların hemen ardından yaşanmış oldu.

Beyaz Saray, Başkan Joe Biden'ın silahlı saldırı hakkında bilgilendirildiğini ve başkent Oklahoma’nın yaklaşık 160 kilometre kuzeydoğusunda yer alan yaklaşık 411 bin nüfuslu Tulsa'daki eyalet ve yerel yetkililere destek sunduğunu bildirdi.

ABD’nin Teksas eyaletinde ise geçen hafta bir okula yapılan silahlı saldırıda 19 çocuk ve iki öğretmen hayatını kaybetmişti.

Temsilciler Meclisi Denetim ve Reform Komisyonu Başkanı Carolyn Maloney geçen hafta yaptığı açıklamada, Teksas’taki ilkokul saldırısının ardından beş silah üreticisine, toplu silahlı saldırılarda kullanılan ateşli silahların üretimi, pazarlaması ve satışına ilişkin ayrıntıları paylaşma çağrısında bulunduklarını söylemişti.

