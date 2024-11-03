HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Oklar Narin'in amcasını gösteriyordu ama... "Dışarıda bir beyin var" iddiası: Güran ailesine kim destek oluyor?

Oklar Narin'in amcasını gösteriyordu ama... "Dışarıda bir beyin var" iddiası: Güran ailesine kim destek oluyor?

03.11.2024 11:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Narin Güran'ın canice öldürülmesinde kimin ya da kimlerin parmağı olduğunun açığa çıkmasını bekliyor. İlk duruşmaya günler kala çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Narin öldürüldükten jandarmaya haber verilene kadarki süre diliminde bir planlama yapıldığı belirtilen iddiaya göre aileyi dışarıdan yönlendiren bir "beyin" söz konusu! O beynin kim olduğunun ortaya çıkarılması için henüz sorgulanmamış bazı isimlerin de sorgulanması gerektiği öne sürülüyor.

Oklar Narin'in amcasını gösteriyordu ama... "Dışarıda bir beyin var" iddiası: Güran ailesine kim destek oluyor?

Cinayetle ilgili bilirkişi raporunda, Narin'in 21 Ağustos’ta 15.13 ile 15.20 aralığında öldürüldüğü kayıtlara geçti. Jandarmaya ise saatler sonra Narin'in kaybolduğu yönünde ihbarda bulunuldu. Bu aralıkta yaşananlarla ilgili gazetecilerden gelen iddia olaya yepyeni bir boyut kattı.

"SADECE SALİM GÜRAN'IN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY DEĞİL"

Gazeteci Emrullah Erdinç, Sözcü TV'de yaptığı açıklamada söz konusu süre dilimini işaret ederek şöyle konuştu:
"Bu zaman diliminde oturup birileriyle birlikte bir plan yapıyorlar. Bu vakit içinde, işte, 'Sen şunu söyleyeceksin, sen şunu söyleyeceksin...' Bu sadece Salim Güran'ın yapabileceği bir şey değil. Aşiretin üst yönetimi tarafından bunlar kararlaştırılmadan kendi başlarına hiçbiri adım atamaz."

AA-20240909-35604113-35604103-NARIN_GURANIN_MEZARINA_ZIYARETLER

"HİÇBİRİNİN AMACI NARİN'İN KATİLİNİN ORTAYA ÇIKMASI DEĞİL"

Ailenin duruşmaya hazırlıklı geleceği görüşünü belirten Erdinç, "Ailenin şu an tek derdi, birlik beraberlik içerisinde, 'Güran ailesinin üç ferdini cezaevinden nasıl kurtarabiliriz' derdi. Hiçbirinin amacı 'Narin'in katili ortaya çıksın, adalet yerini bulsun' değil" dedi.

"DIŞARIDA AİLEYİ BİR ARADA TUTAN BİR BEYİN VAR"

Erdinç sözlerine şöyle devam etti:
"Narin öldürüldükten sonraki 3-4 saatlik dilimde bütün planlamayı yaptılar. Ama bu planlamayı mutlaka dışarıdan alınan bir yardımla yapabilirsin. Yoksa bu kadar komplike bir şekilde bunu kurgulayamazlar, bir yerde fire vermeleri gerekirdi. Dışarıda bir beyin var, o beyin bütün aileyi bir arada tutuyor."

Ekran görüntüsü 2024-11-03 111934

"SORGULANMASI GEREKEN AMA HALA SORGULANMAMIŞ İSİMLER VAR"

Gazeteci Altan Sancar da Erdinç'e katıldığını belirterek şunları ifade etti:
"Bence Salim Güran'dan daha büyük ya da daha etkili, daha güçlü bir beyin bir beyin olduğu çok açık ortada. Bence Narin Güran dosyasında hala sorgulanması gereken ama sorgulanmamış isimler var geniş aile içerisinde.

"O BEYNİN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENMEK DAHA KOLAY OLUR"

Birileri onları sorguladığında ben bu dosyada esas katilin kim olduğunu, köylülerin üzerindeki konuşmama baskısını kuranın kim olduğunu, o beynin kim olduğunu öğrenmenin daha kolay olacağını düşünüyorum."

salimgüran

AKILLARA MİLLETVEKİLİNİN O SÖZLERİ GELDİ

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Narin'in öldürülmesi üzerine yaptığı bir konuşmada "Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var" sözleriyle çok konuşulmuştu.

NARİN'İN DURUŞMASI GÜNLER SONRA

Narin Güran cinayetiyle ilgili ilk duruşma 7 Kasım’da 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Başlıksız-2

4 İSİM İÇİN MÜEBBET HAPİS İSTENİYOR

12 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında hazırlanan 14 sayfalık iddianamede, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı komşu Nevzat Bahtiyar hakkında 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

GÜLE OYNAYA EĞLENİYORLARDI

Öte yandan Narin’in tutuklanan ağabeyi Enes Güran'ın cezaevinde ailesiyle görüntülü konuşmalar yaptığı ortaya çıkmış, konuşmalarda baba Güran'ın oğluyla şakalaşıp “Bir olta alın, balık tutun kendinize” diyerek güldüğü görülmüştü.

5464

Narin'in cansız bedeninin bulunduğu an ortaya çıktı! Çuvalı kestikten sonra kırmızı terliği ile birlikte... Narin'in cansız bedeninin bulunduğu an ortaya çıktı! Çuvalı kestikten sonra kırmızı terliği ile birlikte...

PARA TEKLİFİ İDDİASI

Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi V. Bahtiyar ise, "Salim Güran'ın amcası Ali Rıza Güran, ağabeyimin suçu üstlenmesini istedi" iddiasıyla dikkat çekmiş, "Komşu köyde bir kişiyle konuşmuş. 'Onlara söyle Nevzat Bahtiyar'a söylesin bu suçu kendisi üstlensin, ben öldürmüşüm desin köyde toprak ve para vereceğiz desin' demiş" ifadelerini kullanmıştı.

nevzatbahtiyar

Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak sözler! Para teklifi iddiası: 'Söyleyin bu suçu üstlensin' Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak sözler! Para teklifi iddiası: 'Söyleyin bu suçu üstlensin'
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Narin Güran
En Çok Okunan Haberler
Konut kredisine yeni güncelleme: 120 ay vadeli 2 milyon liranın geri ödemesi belli oldu!

Konut kredisine yeni güncelleme: 120 ay vadeli 2 milyon liranın geri ödemesi belli oldu!

Boşandığı eşini konuşma bahanesiyle boş araziye götürdü! 3 yaşındaki çocuğunun annesini acımasızca katletti

Boşandığı eşini konuşma bahanesiyle boş araziye götürdü! 3 yaşındaki çocuğunun annesini acımasızca katletti

6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş! Cani kahreden anları anlattı

6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş! Cani kahreden anları anlattı

Danilo Şef Cadde'de restoran açtı! Bir kruvasan bakın ne kadar!

Danilo Şef Cadde'de restoran açtı! Bir kruvasan bakın ne kadar!

Önce satın aldı sonra da iade etti! Sebebi...

Önce satın aldı sonra da iade etti! Sebebi...

Sosyal medyada gündem olmuştu! Zurna çalan Çinlinin sırrı çözüldü: Hiç sanıldığı gibi değilmiş

Sosyal medyada gündem olmuştu! Zurna çalan Çinlinin sırrı çözüldü: Hiç sanıldığı gibi değilmiş

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.