HABER

Oklava, hamur tahtası ve 5 kilogram un alıp gözleme dükkanı açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 10:49 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da yaşayan 49 yaşındaki Zahide Altunterin, oklava, hamur tahtası ve 5 kilogram un alarak gözleme dükkanı açtı.

Oklava, hamur tahtası ve 5 kilogram un alıp gözleme dükkanı açtı

Diyarbakır’da yaşayan 49 yaşındaki Zahide Altunterin, oklava, hamur tahtası ve 5 kilogram un alarak gözleme dükkanı açtı. Çocukluk hayalini gerçekleştiren Altunterin, Sur ilçesinin ‘gözlemeci ablası’ oldu.
Çocukken babaannesinin açtığı gözlemelerle büyüyen Altunterin, Sur olayları sonrası ilçede küçük bir dükkan açtı. Çocukken kurduğu hayalin peşinden koşup gözlemeci dükkanı açan Altunterin, Sur’un gözlemeci ablası oldu. Sur olaylarından sonra açtığı iş yerinin ilk günden beri hep tercih edildiğini belirten Altunterin, şimdilerde ise siparişlere yetişemez duruma geldi. Altunterin’in en büyük hedefi, iş yeri sayısını arttırıp özellikle kadınlara istihdam olanakları sunmak.

Olaylar bitti dükkanı açtı
Sur olayları sonrasında iş yerini açtığını belirten Altunterin, hep kendisine ait bir iş yerinin olmasını hayal ettiğini söyledi. Altunterin, “Çok fazla düşündüm ve gözleme dükkanı açmaya karar verdim. Gözleme, babaannemden kafamda kalmıştı onun için hep hevesim vardı. Aileme destek olmam lazımdı, eşimin işleri biraz ters gitti, çalışıyordu birkaç yerde iş yerleri açtı olmadı, zarar edince ne yapabilirim dedim. Kızımın okuması için evime aileme destek olmak için muhakkak bir şey yapmam lazımdı bende bunu düşündüm. Sur olaylarından sonra yeni yeni Sur biraz canlanmıştı. Ben bu dükkanı tutarken hemen hemen bütün dükkanlar boştu olaylardan dolayı, yıkım vardı her şey bitmemişti. Görümceme söyledim orada dükkan bakın dedim, burayı görümcemin vasıtasıyla buldum. Kimseden de destek almadan 5 kilogram unumu, oklavamı, hamur tahtamı alıp gelip başladım. Hiçbir şeyim yoktu, işin ne olacağını bilmezdim, iş yapar mıyım yapmaz mıyım, yadırganır mıyım, ne olur ne olmaz bilmiyordum ve başladım. Başladım baktım ki gayet güzel, talep çok, müşteri var herkes destekliyor ve müşterim tıka basa geldi, arıyoruz yer yok, masam yok oturmaya. Sağ olsun oradan buradan, öyle böyle çalışırken daha sonra eşim destek verdi, oğlum destek verdi manevi olarak ve gelinim yanımda oldu, başlarken en başta gelinim desteğimdi. Sonra eşimle oğlum da destek çıktılar çalışmaya, bir aile şirketi diyelim ufaktan başladık Allah’ıma şükürler olsun. Çok kötü bir tepki almadım, hep olumlu tepkiler aldım. Ailem daha da eşimle oğlum diyor ki, anne çalışma edemiyorsun, yok diyorum olumsuz bir tepki almadım hep olumlu aldım” dedi.

“Zahide hanıma sesleniyorum beni programına davet etsin”
Zahide Altunterin, Zahide Yetiş’e seslenip kendisini programına davet etmesini isteyerek canlı yayında gözleme yapmak istediğini belirtti. Yetkililerden destek bekleyen Zahide Altunterin, sözlerine şöyle devam etti:
“Zahide hanıma sesleniyorum beni programına davet etsin. Onlara canlı yayında nefis gözlemeler yapmak istiyorum. Devletimizden destek istiyoruz, güneydoğu kadınlarına yardımcı olsunlar, kadınlarımıza ayrıcalık tanısınlar. Çok şükür Diyarbakır’ımız iyi bir yere geldi, çok güzel bir yerde şuan, herhangi bir yerde kötü olaylar yok, kavgamız yok, ortam sakin çok güzel şuan. Keyif alıyoruz Diyarbakır’dan, Diyarbakırlı olmamızdan. Herkes memnun bizde memnunuz. Hayalim, 3-4 tane daha şube açmak, milletime daha da hizmet etmek istiyorum her yerde. İnşallah yetkililer sesimi duyar bana destek verirler.”

Oklava, hamur tahtası ve 5 kilogram un alıp gözleme dükkanı açtı

Oklava, hamur tahtası ve 5 kilogram un alıp gözleme dükkanı açtı

Oklava, hamur tahtası ve 5 kilogram un alıp gözleme dükkanı açtı

Oklava, hamur tahtası ve 5 kilogram un alıp gözleme dükkanı açtı

Tatil planı yapanlar dikkat! İşte dünyanın en güzel ve en ucuz yerleri...Tatil planı yapanlar dikkat! İşte dünyanın en güzel ve en ucuz yerleri...
Belediye başkanını kutlamaya gitti, kalp krizinden öldüBelediye başkanını kutlamaya gitti, kalp krizinden öldü
14. EFSAD Eskişehir Fotoğraf Günleri sona erdi14. EFSAD Eskişehir Fotoğraf Günleri sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

AK Parti'den bir İstanbul kararı daha!

AK Parti'den bir İstanbul kararı daha!

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Burak Yılmaz'dan olay hareket

Burak Yılmaz'dan olay hareket

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzunluğunu duyan şaşırmadan edemiyor! 50 yıldır hiç kesmiyor

50 yıldır hiç kesmiyor! Gören fotoğraf için yanına koşuyor

"Zorla alıkonuldum" diyen Huduti'yi kamera kayıtları yalanladı

"Zorla alıkonuldum" diyen Huduti'yi kamera kayıtları yalanladı

Yufka yaparken çatıyı yaktılar

Bir anda alev aldı! Canlarını zor kurtardılar

Çiftlikbank iddianamesi kabul edildi

Çiftlikbank iddianamesi kabul edildi

Son dakika! PKK'nın elebaşlarından Mehmet Soysüren öldürüldü

PKK'nın elebaşlarından Mehmet Soysüren öldürüldü

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

Düğmeye basıldı! Onlarca gözaltı var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.