Oklava, hamur tahtası ve 5 kilogram un alıp gözleme dükkanı açtı

Diyarbakır’da yaşayan 49 yaşındaki Zahide Altunterin, oklava, hamur tahtası ve 5 kilogram un alarak gözleme dükkanı açtı. Çocukluk hayalini gerçekleştiren Altunterin, Sur ilçesinin ‘gözlemeci ablası’ oldu.

Çocukken babaannesinin açtığı gözlemelerle büyüyen Altunterin, Sur olayları sonrası ilçede küçük bir dükkan açtı. Çocukken kurduğu hayalin peşinden koşup gözlemeci dükkanı açan Altunterin, Sur’un gözlemeci ablası oldu. Sur olaylarından sonra açtığı iş yerinin ilk günden beri hep tercih edildiğini belirten Altunterin, şimdilerde ise siparişlere yetişemez duruma geldi. Altunterin’in en büyük hedefi, iş yeri sayısını arttırıp özellikle kadınlara istihdam olanakları sunmak.

Olaylar bitti dükkanı açtı

Sur olayları sonrasında iş yerini açtığını belirten Altunterin, hep kendisine ait bir iş yerinin olmasını hayal ettiğini söyledi. Altunterin, “Çok fazla düşündüm ve gözleme dükkanı açmaya karar verdim. Gözleme, babaannemden kafamda kalmıştı onun için hep hevesim vardı. Aileme destek olmam lazımdı, eşimin işleri biraz ters gitti, çalışıyordu birkaç yerde iş yerleri açtı olmadı, zarar edince ne yapabilirim dedim. Kızımın okuması için evime aileme destek olmak için muhakkak bir şey yapmam lazımdı bende bunu düşündüm. Sur olaylarından sonra yeni yeni Sur biraz canlanmıştı. Ben bu dükkanı tutarken hemen hemen bütün dükkanlar boştu olaylardan dolayı, yıkım vardı her şey bitmemişti. Görümceme söyledim orada dükkan bakın dedim, burayı görümcemin vasıtasıyla buldum. Kimseden de destek almadan 5 kilogram unumu, oklavamı, hamur tahtamı alıp gelip başladım. Hiçbir şeyim yoktu, işin ne olacağını bilmezdim, iş yapar mıyım yapmaz mıyım, yadırganır mıyım, ne olur ne olmaz bilmiyordum ve başladım. Başladım baktım ki gayet güzel, talep çok, müşteri var herkes destekliyor ve müşterim tıka basa geldi, arıyoruz yer yok, masam yok oturmaya. Sağ olsun oradan buradan, öyle böyle çalışırken daha sonra eşim destek verdi, oğlum destek verdi manevi olarak ve gelinim yanımda oldu, başlarken en başta gelinim desteğimdi. Sonra eşimle oğlum da destek çıktılar çalışmaya, bir aile şirketi diyelim ufaktan başladık Allah’ıma şükürler olsun. Çok kötü bir tepki almadım, hep olumlu tepkiler aldım. Ailem daha da eşimle oğlum diyor ki, anne çalışma edemiyorsun, yok diyorum olumsuz bir tepki almadım hep olumlu aldım” dedi.