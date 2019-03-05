Oklu kirpiyi işkenceyle telef edenler tutuklandı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan oklu kirpiyi köpekle korkuttuktan sonra yuvasından çıkarıp, başını sopayla ezerek, telef eden 3 kişi, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Siverek'in Aşağı Karacaören Mahallesi'nde birbiriyle akraba olan Hasan D., Adnan D. ile Ekrem D., kırsal alanda fark ettikleri nesli tükenmekte olan oklu kirpiyi, köpekle korkutarak yuvasından çıkardı. Başına sopalarla vurdukları ve kaçmaya çalışan kirpinin üzerine köpek salan 3 kişi, daha sonra hayvanı boğazını keserek telef etti. Oklu kirpiye yaptıkları işkenceyi kaydettikleri cep telefonu kamerası görüntüsünü sosyal sosyal medyadan paylaşan 3 kişi, görüntüyü izleyenlerin tepkisinin ardından harekete geçen güvenlik güçlerince kimlikleri belirlenerek yakalandı. Jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen Hasan D., Adnan D. ve Ekrem D., 'Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet' ve 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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