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Oklu kirpiyi öldürenlere 19 bin 165 lira para cezası verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 13:50 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altına alınan oklu kirpiyi öldürdüğü belirlenen 3 şahsa 19 bin 165 lira idari para cezası verildi.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Aşağıkaracaören kırsal Mahallesi’ne giden 3 kişi, yuvasına soktukları köpekle dışarı çıkarttıkları nesli tükenmek üzere olduğu gerekçesiyle koruma altına alınan oklu kirpiyi kafasını sopayla ezip öldürdü.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altına alınan oklu kirpiyi öldürdüğü belirlenen 3 şahsa 19 bin 165 lira idari para cezası verildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Aşağıkaracaören kırsal Mahallesi’ne giden 3 kişi, yuvasına soktukları köpekle dışarı çıkarttıkları nesli tükenmek üzere olduğu gerekçesiyle koruma altına alınan oklu kirpiyi kafasını sopayla ezip öldürdü. O anları cep telefonuna çekip sosyal medyada paylaşan şahıslar, jandarma tarafından yakalandı. A.D., H.D. ve E.D. isimi zanlılara Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Kara Avcılığı Kanunu muhalefetten 5 bin 151 lira tazminat cezası, Hayvanları Koruma Kanunu gereğince de 14 bin 14 lira olmak üzere toplam 19 bin 165 lira idari para cezası uyguladı.

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