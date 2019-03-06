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Oklu kirpiyi öldürenlere 19 bin lira para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 12:48 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için koruma altında olan oklu kirpiyi öldüren 3 kişiye Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce 19 bin 165 lira idari para cezası verildi.

Oklu kirpiyi öldürenlere 19 bin lira para cezası

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için koruma altında olan oklu kirpiyi öldüren 3 kişiye Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce 19 bin 165 lira idari para cezası verildi.
İlçede köpekle korkuttukları oklu kirpiyi yuvasından çıkaran ve sopalarla başına vurarak öldüren 3 kişi jandarma operasyonu ile yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. H.D., A.D. ve E.D., isimli şüphelilere DKMP Genel Müdürlüğünce de 'Kara Avcılığı Kanunu uyarınca 5 bin 151 lira tazminat cezası, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 14 bin 14 lira idari para cezası' olmak üzere toplam 19 bin 165 lira idari para cezası uyguladı.

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Oklu kirpiyi öldürenlere 19 bin lira para cezasıOklu kirpiyi öldürenlere 19 bin lira para cezasıOklu kirpiyi öldürenlere 19 bin lira para cezası

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