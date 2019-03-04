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Oklu kirpiyi vahşice öldüren şahıslar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 18:49 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altına alınan oklu kirpiyi vahşice öldüren 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı.Siverek ilçesine bağlı Aşağıkaracaören kırsal mahallesinde 3 şahıs, nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altına alınan oklu kirpiyi köpekle yuvasından çıkarttıktan sonra kafasını sopayla ezerek öldürmüştü.

Oklu kirpiyi vahşice öldüren şahıslar yakalandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altına alınan oklu kirpiyi vahşice öldüren 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı.
Siverek ilçesine bağlı Aşağıkaracaören kırsal mahallesinde 3 şahıs, nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altına alınan oklu kirpiyi köpekle yuvasından çıkarttıktan sonra kafasını sopayla ezerek öldürmüştü. Şahıslar, kirpiyi öldürürken video çekip sosyal medyada yayımladı. Görüntülerin yayımlanmasının ardından harekete geçen jandarma ekipleri, kimliklerini belirlediği H.D., A.D. ile E.D. isimli şahısları Viranşehir ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, “Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet’ ve ’Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet’ suçundan adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Oklu kirpiyi vahşice öldüren şahıslar yakalandı

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