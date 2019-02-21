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Okmeydanı Büyük Dönüşüm Projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 12:01 | Son Güncelleme

Projenin 1. Etap Daire Seçimi Kurası gerçekleştirildi - Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan: - ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2014 yılında 17 tapuyu hak sahiplerine vermişti. O gün verdiğimiz 17 tapu ile 5 yıl evvel Okmeydanı'na müjdeyi verdik. Hiçbir sözümüz havada kalmadı''

İSTANBUL (AA) - Okmeydanı Büyük Dönüşüm Projesi'nde ilk daire kuraları çekildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Piyalepaşa'da startı verilen projenin 1.Etap Daire Seçimi Kurası Piyalepark'ta düzenlenen törenle yapıldı. Heyecanla kuralarını çeken hak sahipleri büyük mutluluk yaşadı. 80 hak sahibinin noter huzurunda dairelerinin belirlendiği törene, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahmet Misbah Demircan, Okmeydanı Büyük Dönüşüm Projesi'ni hayata geçirmekten duyduğu mutluluğu belirtti.

Okmeydanı işinin uzun ince bir yol olduğunu ve bunun altından kalkmak için uzun emek verdiklerini ifade eden Demircan, şunları kaydetti:

''Mutfak çalışmasını çok iyi yapmamız gerekiyordu. O kadar uzun çalışma oldu ki, sonunda planı yaptık ve herkese yer veriyoruz diye çok mutlu olduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2014 yılında 17 tapuyu hak sahiplerine vermişti. O gün verdiğimiz 17 tapu ile 5 yıl evvel Okmeydanı'na müjdeyi verdik. Hiçbir sözümüz havada kalmadı. Bugün geldiğimiz noktada Okmeydanı'nın finalini hissediyorum ve görüyorum. Çünkü samimiyetle doğru başlamış her işin yardımcısı cenabı Allah'tır. Yeter ki, adalet üzerine olalım. Bugün bloklarda kimin, hangi daireye sahip olacağının çekilişini noter huzurunda yapıyoruz. Bir yenilik daha olacak. 5 sene evvel topraktan tapu verirken 2019 da kat irtifakı tapusunu da ilk defa Okmeydanı'nda vermiş olacağız.''

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız ise bugünün Okmeydanı ve Beyoğlu için tarihi bir gün olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

''Gençliğimin geçtiği bu semtte değerli hemşehrilerimin bu heyecanını gözlerinde görüyorum. Değerli başkanım bugün çok hayırlı bir hizmetin gururunu bize yaşatıyor. Başkanımızın başlatmış olduğu ciddi bir azim, dirayet ve kararlılık var. Sizler de karşılıklı rıza ile uzlaşı ile bu önemli adımın atılmasına vesile oldunuz. Okmeydanı'nın dönüşümü açısından önemli bir adım. İnancımızda ilk adımı nasıl atarsanız sonraki adımlar da onu takip eder. O bakımdan bu adım önemliydi. Ben inanıyorum ki bu adım Okmeydanı'nda dönüşümü daha da hızlandıracak. Biz de inşallah nasip olursa 31 Mart'tan sonra bunun üzerine ne koyabiliriz, daha fazlasını nasıl yapabiliriz, bunun gayretinde olacağız. İnşallah 9 Mart'ta da tapu törenine hep birlikte şahitlik edeceğiz.''

Kura çekimin ardından blokları ve daireleri belli olan hak sahiplerine 9 Mart'ta düzenlenecek törenle tapuları verilecek.

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Kentsel Dönüşüm Okmeydanı

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