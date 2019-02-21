İSTANBUL (AA) - Okmeydanı Büyük Dönüşüm Projesi'nde ilk daire kuraları çekildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Piyalepaşa'da startı verilen projenin 1.Etap Daire Seçimi Kurası Piyalepark'ta düzenlenen törenle yapıldı. Heyecanla kuralarını çeken hak sahipleri büyük mutluluk yaşadı. 80 hak sahibinin noter huzurunda dairelerinin belirlendiği törene, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahmet Misbah Demircan, Okmeydanı Büyük Dönüşüm Projesi'ni hayata geçirmekten duyduğu mutluluğu belirtti.

Okmeydanı işinin uzun ince bir yol olduğunu ve bunun altından kalkmak için uzun emek verdiklerini ifade eden Demircan, şunları kaydetti:

''Mutfak çalışmasını çok iyi yapmamız gerekiyordu. O kadar uzun çalışma oldu ki, sonunda planı yaptık ve herkese yer veriyoruz diye çok mutlu olduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2014 yılında 17 tapuyu hak sahiplerine vermişti. O gün verdiğimiz 17 tapu ile 5 yıl evvel Okmeydanı'na müjdeyi verdik. Hiçbir sözümüz havada kalmadı. Bugün geldiğimiz noktada Okmeydanı'nın finalini hissediyorum ve görüyorum. Çünkü samimiyetle doğru başlamış her işin yardımcısı cenabı Allah'tır. Yeter ki, adalet üzerine olalım. Bugün bloklarda kimin, hangi daireye sahip olacağının çekilişini noter huzurunda yapıyoruz. Bir yenilik daha olacak. 5 sene evvel topraktan tapu verirken 2019 da kat irtifakı tapusunu da ilk defa Okmeydanı'nda vermiş olacağız.''