Okmeydanı Büyük Dönüşüm Projesi

''Buraya gelen insanlar önce bir arsa da olsa almayı, arsadan mülkiyet sahibi olmayı çok istediler. Bizler bundan 5 sene evvel ilk arsa tapularını vermiştik. Bugün Okmeydanı’nda ilk kentsel dönüşümün hikayesin de daire tapularını verme aşamasına geldik. Bugün yüzde yüz ittifakla gerçekleştirdiğimiz proje için yürüyen inşaatlarda kat ittifakı verme noktasında geldik, mutluyuz.''

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Piyalepaşa'da startı verilen projenin 1.Etap Daire Tapu töreni Beyoğlu'nda bir otelde yapıldı. 80 hak sahibinin katıldığı törene, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş, Van İlçeleri Kalkındırma ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Gülüştür ve Van Dernekler Federasyon Başkanı Fevzi Donat katıldı.

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız ise Beyoğlu ve Okmeydanı için tarihi bir gün olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

''Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Okmeydanı kentsel dönüşümde bugün itibarıyla tapu verme işlemi gerçekleşmesiyle kentsel dönüşümün önemli bir adımı atılmış olacak. Bundan sonra da Okmeydanı'nda dönüşüm kesintisiz bir şekilde devam edecek. Depreme dayanıklı konutlar yapmak, daha çok yeşil alanlar üretmek, sağlık alanları ve eğitim alanları üretmek, otopark sorununu çözmek, hepsi bu kentsel dönüşüme bağlı. Burada geleceğimiz var, çocuklarımız var. Onların daha sağlam konutlarda yaşamasını istiyoruz. Bu anlamda bugün bunun önemli bir adımı atıldı. Daha huzurlu, daha güvenli ve daha yeşil bir Okmeydanı'nı hep birlikte inşa edeceğiz.''

Konuşmaların ardında hak sahiplerine tapuları teslim edildi.

