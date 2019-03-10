HABER

Okmeydanı Büyük Dönüşüm Projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 13:25 | Son Güncelleme

Projenin 1. Etap dairelerinin tapuları dağıtıldı - Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan: - ''Bizler bundan 5 sene evvel ilk arsa tapularını vermiştik. Bugün Okmeydanı’nda ilk kentsel dönüşümün hikayesin de daire tapularını verme aşamasına geldik''

İSTANBUL (AA) - Okmeydanı Büyük Dönüşüm Projesi'nde ilk daire tapuları hak sahiplerine teslim edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Piyalepaşa'da startı verilen projenin 1.Etap Daire Tapu töreni Beyoğlu'nda bir otelde yapıldı. 80 hak sahibinin katıldığı törene, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş, Van İlçeleri Kalkındırma ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Gülüştür ve Van Dernekler Federasyon Başkanı Fevzi Donat katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahmet Misbah Demircan, Okmeydanı'nın 50 yıllık tapu hayalinin gerçek olduğunu belirtti.

Okmeydanı'nda insanların mülklerine sahip olma hikayesinin eskilere dayandığını ifade eden Demircan, şunları kaydetti:

''Buraya gelen insanlar önce bir arsa da olsa almayı, arsadan mülkiyet sahibi olmayı çok istediler. Bizler bundan 5 sene evvel ilk arsa tapularını vermiştik. Bugün Okmeydanı’nda ilk kentsel dönüşümün hikayesin de daire tapularını verme aşamasına geldik. Bugün yüzde yüz ittifakla gerçekleştirdiğimiz proje için yürüyen inşaatlarda kat ittifakı verme noktasında geldik, mutluyuz.''

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız ise Beyoğlu ve Okmeydanı için tarihi bir gün olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

''Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Okmeydanı kentsel dönüşümde bugün itibarıyla tapu verme işlemi gerçekleşmesiyle kentsel dönüşümün önemli bir adımı atılmış olacak. Bundan sonra da Okmeydanı'nda dönüşüm kesintisiz bir şekilde devam edecek. Depreme dayanıklı konutlar yapmak, daha çok yeşil alanlar üretmek, sağlık alanları ve eğitim alanları üretmek, otopark sorununu çözmek, hepsi bu kentsel dönüşüme bağlı. Burada geleceğimiz var, çocuklarımız var. Onların daha sağlam konutlarda yaşamasını istiyoruz. Bu anlamda bugün bunun önemli bir adımı atıldı. Daha huzurlu, daha güvenli ve daha yeşil bir Okmeydanı'nı hep birlikte inşa edeceğiz.''

Konuşmaların ardında hak sahiplerine tapuları teslim edildi.

İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar
Atatürk Havalimanı'nda sahibinin almadığı valizde 131 bin 500 uyuşturucu hap bulundu Atatürk Havalimanı'nda sahibinin almadığı valizde 131 bin 500 uyuşturucu hap bulundu 
Bahçeli, Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret ettiBahçeli, Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Okmeydanı Büyük Dönüşüm Projesi tapu töreni

En Çok Okunan Haberler

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Yakınları hastaneye akın etti! Ölümün böylesi!

Yakınları hastaneye akın etti! Ölümün böylesi!

Bakan duyurdu! 2 gün sonra açılıyor

Bakan duyurdu! 2 gün sonra açılıyor

Tam 14 bin 500 kadına...

Tam 14 bin 500 kadına...

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu tabloya veteriner bile şaşırıyor!

Bu tabloya veteriner bile şaşırıyor!

KKTC eski Başbakanı İrsen Küçük hayatını kaybetti (İrsen Küçük kimdir?)

İrsen Küçük hayatını kaybetti

Süleyman Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Drone'lar bu kez deniz denetimi için havalandı

Drone'lar bu kez deniz denetimi için havalandı

İki aşiret arasındaki kan davası sona erdi! Bakan Varank da oradaydı

Küslük böyle sona erdi! Bakan Varank da oradaydı

Palandöken hafta sonunda dolup taştı

Palandöken hafta sonunda dolup taştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.