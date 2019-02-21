Okmeydanı dönüşümünde daire kuraları çekildi

Kura çekimin ardından blokları ve daireleri belli olan hak sahipleri 9 Mart’ta düzenlenecek törenle tapularına kavuşacaklar. Okmeydanı’nda 40 yıldır belirsizlik içerisinde yaşadıklarını ifade eden Mehmet Cevat Uyar, “Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın ve ekibinin, Van İlçeleri Derneğinin katkılarıyla bu sürecin sonuna geldik. Bugün de çekilişle evlerimizi aldık. 40 yıllık bir sevinci yaşıyoruz. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Hak sahiplerinden Mustafa Şahan, çok sevindiklerini ve memnun olduklarını ifade ederek, “1976 da buraya geldik. Aynı binada şimdiye kadar oturduk. Devletten Allah razı olsun tapumuzu verdi, mülkiyetimizi verdi, evimizi yapıyor. Çok çok teşekkür ediyoruz devletimize” diye konuştu.

Bir diğer hak sahibi Recep Koç ise, “Çok mutluyuz. Çok bekledik ve çaba sarf ettik, sonuçlarına katlandık. Şimdi de şükürler olsun ki evlerimize kavuşacağız. Başkanımız olmasaydı bu iş bu noktaya kadar gelemezdi. Bize çok yardımları oldu. Onun desteğiyle de tapumuzu da alacağız inşallah” dedi.

“HİÇBİR SÖZÜMÜZ HAVADA KALMADI”

Okmeydanı Büyük Dönüşüm Projesini hayata geçirmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Hep deriz ya ‘Gök kubbede hoş bir sada bırakmak’ Allah bunu da bize nasip etti. Okmeydanı işi uzun ince bir yol. Bunun altından nasıl kalkılır diye uzun zaman emek verdik. Mutfak çalışmasını çok iyi yapmamız gerekiyordu. O kadar uzun çalışma oldu ki, sonunda planı yaptık ve herkese yer veriyoruz diye çok mutlu olduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2014 yılında 17 tapuyu hak sahiplerine vermişti. O gün verdiğimiz 17 tapu ile 5 yıl evvel Okmeydanı’na müjdeyi verdik. Hiçbir sözümüz havada kalmadı. Bugün geldiğimiz noktada Okmeydanı’nın finalini hissediyorum ve görüyorum. Çünkü samimiyetle doğru başlamış her işin yardımcısı Cenabı Allah’tır. Yeter ki, adalet üzerine olalım. Bugün bloklarda kimin, hangi daireye sahip olacağının çekilişini noter huzurunda yapıyoruz. Bir yenilik daha olacak. 5 sene evvel topraktan tapu verirken 2019 da kat irtifakı tapusunu da ilk defa Okmeydanı’nda vermiş olacağız” dedi.