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Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde yangın paniği. Hastane bahçesinde sterilizasyon malzemelerinin bulunduğu konteynerde yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü.

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 11:17 | Son Güncelleme

Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde yangın paniği.

Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde yangın paniği. Hastane bahçesinde sterilizasyon malzemelerinin bulunduğu konteynerde yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü.

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