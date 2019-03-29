Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde yangın paniği. Hastane bahçesinde sterilizasyon malzemelerinin bulunduğu konteynerde yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Okmeydan\u0131 E\u011fitim Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi bah\u00e7esinde yang\u0131n pani\u011fi. Hastane bah\u00e7esinde sterilizasyon malzemelerinin bulundu\u011fu konteynerde yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Yang\u0131n k\u0131sa s\u00fcrede s\u00f6nd\u00fcr\u00fcld\u00fc. \u015eemsiyeyle bir anda havaland\u0131! O anlar\u0131 anlatt\u0131Trabzon'da uyu\u015fturucu operasyonu: 2 g\u00f6zalt\u0131Yola d\u00fc\u015fen \u00e7\u0131\u011f saniye saniye g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi
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