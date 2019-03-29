OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAHÇESİNDE YANGIN (2)

Haber-Kamera: Ersan SAN - \u0130STANBUL DHA\nOkmeydan\u0131 E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi bah\u00e7esindeki bir konteynerde yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Hastaneye \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevkedildi.Kendi \u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc bilen kahinden \u015foke eden T\u00fcrkiye kehaneti!\u00d6zel harekat polisi trafik kazas\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybettiBelgrad Orman\u0131\u2019nda \u00f6l\u00fc bulunan Arda Duman\u2019\u0131n son g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc ortaya \u00e7\u0131kt\u0131
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