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Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa binasında silahlı bir şahıs doktoru rehin aldı. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 12:01 | Son Güncelleme

IHAAW115402-ASA/06-02-2019 - Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa binasında silahlı bir şahıs doktoru rehin aldı. 06.02.2019 11:54:02 TSI NNNN

IHAAW115402-ASA/06-02-2019

- Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa binasında silahlı bir şahıs doktoru rehin aldı. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

06.02.2019 11:54:02 TSI
NNNN

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