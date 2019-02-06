IHAAW115402-ASA/06-02-2019
- Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa binasında silahlı bir şahıs doktoru rehin aldı. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.
06.02.2019 11:54:02 TSI
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