HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

07.01.2021 17:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

İstanbul Okmeydanı'nda polis ekipleri bölgenin tüm giriş çıkışlarını kapatarak arama noktaları oluşturdu. Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere üst araması ve GBT sorgusu yapıldı. Asayiş ekiplerinin yaptığı denetime özel harekat polisi de destek verdi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Okmeydanı'nda geniş kapsamlı asayiş denetimi yaptı. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapılan denetimde bölgenin tüm giriş ve çıkışlarında arama noktaları oluşturuldu.

ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDI

Asayiş ekiplerinin yaptığı denetime özel harekat ve yunus ekiplerinin yanı sıra birçok birimden polis ekibi destek verdi. Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Arama noktalarında yapılan denetimin yanı sıra mahalle içinde devriye gezen polis ekipleri şüpheli buldukları kişiler ile ilgili çalışma yaptı.

01f95bca3fdf3baaecd665ec36daf688

be0eeed7745470a68bce026c2a858c6a

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saniyelerle kurtuldu! Saniyelerle kurtuldu!
MSB duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildiMSB duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi
Kompozisyon nasıl yazılır? Giriş, gelişme ve sonuçta nelere dikkat edilir?Kompozisyon nasıl yazılır? Giriş, gelişme ve sonuçta nelere dikkat edilir?

En Çok Okunan Haberler

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

İğrenç olay! Öz kızının çocuğunun babası olduğu ortaya çıktı

İğrenç olay! Öz kızının çocuğunun babası olduğu ortaya çıktı

Boşanırken 2,2 milyar dolarlık servet ne olacak?

Boşanırken 2,2 milyar dolarlık servet ne olacak?

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!

Biden resmen ABD başkanı oldu!

Biden resmen ABD başkanı oldu!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Diğer Haberler

MSB duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Sucuk, lokum, sigara ve para isteyen memur rüşvetten tutuklandı

Memurdan şaşırtan rüşvet tarifesi! Sucuk, lokum, sigara...

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti

Kuaförde saçını boyattıktan sonra evine gelen avukat büyük şok yaşadı

Kuaförde saçını boyatıp eve giden kadın hayatının şokunu yaşadı

Üzerine düştü! Az kalsın parmağından oluyordu

Üzerine düştü! Az kalsın parmağından oluyordu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.