Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Okmeydanı'nda geniş kapsamlı asayiş denetimi yaptı. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapılan denetimde bölgenin tüm giriş ve çıkışlarında arama noktaları oluşturuldu.

ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDI

Asayiş ekiplerinin yaptığı denetime özel harekat ve yunus ekiplerinin yanı sıra birçok birimden polis ekibi destek verdi. Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Arama noktalarında yapılan denetimin yanı sıra mahalle içinde devriye gezen polis ekipleri şüpheli buldukları kişiler ile ilgili çalışma yaptı.

Kaynak: DHA



