HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Okmeydanı'nda korkunç anlar! Havada takla atıp yere düştü

Okmeydanı'nda korkunç anlar! Havada takla atıp yere düştü

29.12.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okmeydanı’nda kaldırımda yürüdüğü esnada yolun karşısına geçmeye çalışan gence süratli şekilde seyreden otomobil çarptı. Dehşet anları kameralara yansırken, havada taklalar atarak yere savrulan genç ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Şişli Okmeydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaldırımda yürüyen 29 yaşındaki Gökhan Zurnacı bir anda yolun karşısına geçmek istedi. O esnada otomobille süratli bir şekilde seyreden Gökhan Ceylan, sert bir şekilde gence çarptı. Genç çarpmanın etkisiyle havada taklalar attıktan sonra yere savruldu. Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, araç süratli şekilde seyir ediyor. Genç ise kaldırımdan yola inerek karşıya geçmek istiyor. Otomobilin çarptığı genç havada taklalar atarak yere savruluyor. Kazayı gören vatandaşlar ise panikle olay yerine koşuyor.

HAVADA TAKLALAR ATAN GENCİN DURUMU AĞIR

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin vücudunda kırıklar olduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Otomobilin camı da tuzla buz oldu. Yaralı gencin annesi ve yakınları ise büyük korku yaşadı.

"ÇARPMA SESİ GELDİ, BİR ŞEYİN UÇTUĞUNU GÖRDÜM"

Kazanın ardından sağlık ekiplerine ihbarda bulunan Celal Savcı, “Börekçiye gidip kendime iki pide alayım dedim, dükkandan çıktım. Bir çarpma sesi geldi sonra bir şeyin uçtuğunu gördüm. Burada bir araba vardı, ben arabanın önüne koştum baktım ama arabanın önünde bir şey yoktu. Sonra bu tarafa geldim baktım ki o arkadaş bu tarafa uçmuş. En az 3-4 metre kadar uçtu. Sonra ben hemen telefonumu çıkarıp ambulansı aradım, bilgileri verdim sağ olsunlar hemen 10-15 dakika içinde geldiler” dedi.

"ARKASI DÖNÜKTÜ YERDE YATIYORDU, AYAĞI KIRIKTI İNLİYORDU"

Olayı gören bir vatandaş ise, “Biz gittiğimizde zaten çarpmıştı daha önceden, baktık ki herkes oraya koşuşturuyor biz de gittik. Biz de peşlerinden koştuk arkadaşa doğru, yerde yatıyordu. Ben ayağında bir kırık gördüm, yerde inliyordu. Zaten arkası dönüktü yerde yatıyordu, ayağı kırıktı inliyordu. Çarpmanın sesini duyunca oraya koştuk herkesle birlikte ama bizim müdahale edebileceğimiz bir durum değildi, ambulansın gelmesi gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kendimi aşka değil, işe verdim""Kendimi aşka değil, işe verdim"
PARTNER"Arkadaşız""Arkadaşız"
Metrodaki kadın dilenciyi görenler şaşkına döndü!Metrodaki kadın dilenciyi görenler şaşkına döndü!
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altını olanlar dikkat! Resmî Gazete'de yayımlandı

Altını olanlar dikkat! Resmî Gazete'de yayımlandı

Olay sözler! "Demet kurtulmuş, silik tip"

Olay sözler! "Demet kurtulmuş, silik tip"

Pitbull saldırısında fotoğraf detayı! Bu pozları ele verdi…

Pitbull saldırısında fotoğraf detayı! Bu pozları ele verdi…

Süre uzatıldı! 30 Haziran'a kadar ücretsiz olacak

Süre uzatıldı! 30 Haziran'a kadar ücretsiz olacak

Çobanla 3 koyun karşılığında fuhuş!

Çobanla 3 koyun karşılığında fuhuş!

Bir il bu gece felaketi yaşadı! Böyle kurtarıldılar

Bir il bu gece felaketi yaşadı! Böyle kurtarıldılar

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Kuyumcular dertli: Fiyat yüksekken sabitlediler, düşünce almaktan vazgeçtiler

Kuyumcular dertli: Fiyat yüksekken sabitlediler, düşünce almaktan vazgeçtiler

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Ülke genelinde dev operasyon

Ülke genelinde dev operasyon

Dünyada yeni paniğin adı: Delmicron

Dünyada yeni paniğin adı: Delmicron

Asiye'nin doktoru yürek yakan detayı açıkladı

Asiye'nin doktoru yürek yakan detayı açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.