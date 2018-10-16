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Okmeydanı'nda metrobüs kaza yaptı! Seferler durdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 17:26 | Son Güncelleme

İstanbul Okmeydanı'nda bir metrobüs kaza yaptı. Kaza nedeniyle seferler durdu.

Okmeydanı durağında bir metrobüs kaza yaptı. Kaza nedeniyle seferler dururken çok sayıda metrobüs kuyruk oluşturdu.

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Edinilen bilgiye göre, metrobüslerden biri körük bölümündeki sorun nedeniyle yan döndü. Metrobüsün yolu kapatması nedeniyle seferler durdu. Duraklarda uzun araç kuyrukları oluştu. Yolcular metrobüs yoluna inerek yürüdü. Metrobüsün çekilmesinin ardından seferler başladı. Ancak duraklardaki yoğunluk devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Okmeydanı istanbul Kaza

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