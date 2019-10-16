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Okmeydanı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi akademik yıl açılışı gerçekleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 17:47 | Son Güncelleme

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi akademik yıl açılışı gerçekleşti.Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleşen akademik yıl açılışına; TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Uz.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi akademik yıl açılışı gerçekleşti.
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleşen akademik yıl açılışına; TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Uz. Dr. Şenel Yediyıldız, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Personel Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Halim Özçevik, Kamu Hastaneleri Başkanlığı-4 Başkanı Prof. Dr. Hakan Güven, Okmeydanı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Başhekim Prof. Dr. Hakan Gürbüz ve Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Merdiye Şendir katıldı.
“Bilimi yönetmezseniz hiçbir şeye hakim olamazsınız”
Açılışta konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Bilim üretmezseniz, bilimi yönetmezseniz hiçbir şeye hakim olamazsınız. Bu nedenle bizlerin bilimi yönetmesi ve üretmesi lazım ki medeniyetimiz eskisi gibi güçlü hale gelsin. Burası da çok önemli bilim merkezlerinden biri. Sağlıkçılar her zaman toplumun önderi olmuştur. Sağlık sistemi 2002’den beri bir dönüşüm içinde ve şu anda dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini sunan ülkeleri arasında. 2002 senede 2 kere sağlıkçıya ulaşan vatandaşımız bugün senede 9-10 kez sağlıkçıya ulaşabiliyor" dedi.
Açılış konuşmalarının ardından Plaket Takdimi ve Cübbe Giyme Töreni düzenlendi.

Okmeydanı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi akademik yıl açılışı gerçekleşti

Okmeydanı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi akademik yıl açılışı gerçekleşti

Okmeydanı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi akademik yıl açılışı gerçekleşti

Okmeydanı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi akademik yıl açılışı gerçekleşti

Okmeydanı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi akademik yıl açılışı gerçekleşti

Okmeydanı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi akademik yıl açılışı gerçekleşti

Okmeydanı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi akademik yıl açılışı gerçekleşti

Okmeydanı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi akademik yıl açılışı gerçekleşti

Okmeydanı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi akademik yıl açılışı gerçekleşti

Okmeydanı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi akademik yıl açılışı gerçekleşti

Okmeydanı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi akademik yıl açılışı gerçekleşti

Okmeydanı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi akademik yıl açılışı gerçekleşti

Okmeydanı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi akademik yıl açılışı gerçekleşti
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