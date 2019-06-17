OKMEYDANI'NDA LÜKS CİP SİLAHLI SALDIRI: 4 YARALI (1)

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İSTANBUL DHA

Okmeydanı'nda, ışıklarda duran lüks cipe silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda cipteki 3 kişi ile yoldan geçen 1 kişi olmak üzere 4 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 3 kişi, bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Yaralılar bir başka otomobille hastaneye kaldırıldı. Polis çevrede olayın gerçekleştiği Darülaceze Caddesi Anadolu Kahvesi mevkiinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Görüntü Dökümü:

------------

-Olay yerinden görüntüler

