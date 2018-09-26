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 Okmeydanı'nda metrobüs kazası (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 13:48 | Son Güncelleme

OKMEYDANI'nda  iki metrobüs çarpıştı.

Hasan YILDIRIM - Taner YENER/ İSTANBUL, (DHA) OKMEYDANI'nda iki metrobüs çarpıştı. Kazada 6 kişi hafif yaralandı.
Kaza Okmeydanı'nda saat 13.15 sıralarında meydana geldi. Zincirlikuyu'ndan Avcılar yönüne ilerleyen metrobüs, önündeki metrobüse arkadan çarptı. Kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara metrobüs içinde müdahale etti. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

(FOTOĞRAF)

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Fotoğraflar//Okmeydanı'nda metrobüs kazasıFotoğraflar//Okmeydanı'nda metrobüs kazası
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