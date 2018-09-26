 Okmeydanı'nda metrobüs kazası (2)

Hasan YILDIRIM - Taner YENER/ İSTANBUL, (DHA) OKMEYDANI'nda iki metrobüs çarpıştı. Kazada 6 kişi hafif yaralandı.
Kaza Okmeydanı'nda saat 13.15 sıralarında meydana geldi. Zincirlikuyu'ndan Avcılar yönüne ilerleyen metrobüs, önündeki metrobüse arkadan çarptı. Kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara metrobüs içinde müdahale etti. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
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