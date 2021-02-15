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Okmeydanı‘nda özel harekat destekli asayiş denetimi

15.02.2021 16:59 | Son Güncelleme:
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Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle Okmeydanı semtinin giriş ve çıkışlarının kapatarak dev bir asayiş denetimi gerçekleştirdi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle Okmeydanı semtinin giriş ve çıkışlarının kapatarak dev bir asayiş denetimi gerçekleştirdi. Şüpheli görülen araçları durduran polis, vatandaşların üstlerini arayarak GBT’lerini sorguladı. Özel harekat polisleri ise semtte adeta kuş uçurtmadı. Polisin 603 kişiyi, 139 aracı ve 23 motosikleti denetlediği uygulamada, 4 aranan şahıs gözaltına alındı. 2 asker kaçağı ise yakalandı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için Okmeydanı’nda geniş kapsamlı asayiş denetimi gerçekleştirdi. Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimde, semtin giriş ve çıkışları kapatıldı.
Arama noktaları oluşturan polis ekipleri, durdukları araçları didik didik aradı.
Şişli polisi kuş uçurtmadı
Vatandaşların üst aramasının yapıldığı denetimde Genel Bilgi Toplama’ sı (GBT) da sorgulandı. Polisin otomatik silahlarla nöbet tuttuğu uygulamada konuşlandırılan özel harekat polisleri de kuş uçurtmadı. Polisin 603 kişiyi, 139 aracı ve 23 motosikleti denetlediği uygulamada çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs gözaltına alındı, 2 asker kaçağı ise yakalandı.

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