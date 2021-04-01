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Okmeydanı’nda Özel Harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı

01.04.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle Okmeydanı semtinin giriş ve çıkışlarını kapatarak geniş kapsamlı asayiş denetimi gerçekleştirdi.Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için Okmeydanı’nda geniş kapsamlı asayiş denetimi gerçekleştirdi.

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Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle Okmeydanı semtinin giriş ve çıkışlarını kapatarak geniş kapsamlı asayiş denetimi gerçekleştirdi.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için Okmeydanı’nda geniş kapsamlı asayiş denetimi gerçekleştirdi. Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimde, semtin giriş ve çıkışları kapatıldı. Arama noktaları oluşturan polis ekipleri, durdurdukları araçları didik didik aradı. Vatandaşların üst aramasının yapıldığı denetimde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması da yapıldı. Polisin otomatik silahlarla nöbet tuttuğu uygulamada konuşlandırılan Özel Harekat polisleri de kuş uçurtmadı. Denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi.

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