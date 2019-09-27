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Oksijen deposunda yaşanan sızıntı D-100'ü ulaşıma kapattı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 12:31 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde kimyasal gazların üretiminin yapıldığı fabrikanın oksijen deposunda sızıntı meydana geldi.

Oksijen deposunda yaşanan sızıntı D-100'ü ulaşıma kapattı

Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde kimyasal gazların üretiminin yapıldığı fabrikanın oksijen deposunda sızıntı meydana geldi. Sızıntıdan dolayı D-100 Karayolu üzerinde gaz bulutu oluştu. Yaklaşık yarım saat kapalı kalan yol daha sonra yeniden trafiğe açıldı.
Olay sabah saatlerinde Kartepe Ertuğrul Gazi Mahallesi D-100 Karayolu kenarında bulunan kimyasal gazların üretiminin yapıldığı fabrikada meydana geldi. Oksijen deposunda yaşanan sızıntının ardından çevreye yayılan gaz, D-100 Karayolu üzerinde bulut oluşurdu. Oluşan gaz bulutu nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 2 metreye düşerken, D-100 Karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Fabrika yetkililerinin olaya müdahale edip sızıntının kaynaklandığı noktadaki arızayı gidermesiyle havadaki gaz bulutu bir süre sonra dağıldı. Yaklaşık yarım saat kapalı kalan yol daha sonra yeniden trafiğe açıldı. Yayılan oksijenin herhangi bir zararının bulunmadığı öğrenildi.

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Oksijen deposunda yaşanan sızıntı D-100'ü ulaşıma kapattıOksijen deposunda yaşanan sızıntı D-100'ü ulaşıma kapattıOksijen deposunda yaşanan sızıntı D-100'ü ulaşıma kapattı

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