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Oksijen tüplerinde esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 13:45 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da polis tarafından durdurularak aranan kamyonun kasasındaki traktör römorkunda 4 oksijen tüpüne gizlenmiş 26 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

Oksijen tüplerinde esrar ele geçirildi

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da polis tarafından durdurularak aranan kamyonun kasasındaki traktör römorkunda 4 oksijen tüpüne gizlenmiş 26 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durdurdukları sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan kamyonda arama yaptı. Ekipler kamyonun kasasına yüklü traktör römorkunun içerisindeki sanayi tipi 4 oksijen tüpünün içerisine gizlenmiş toplam 26 kilo 400 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

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Oksijen tüplerinde esrar ele geçirildiOksijen tüplerinde esrar ele geçirildiOksijen tüplerinde esrar ele geçirildi

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