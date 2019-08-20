Oksijen tüpü alev aldı: 2 işçi yaralandı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nde yaşanan iş kazasında 2 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Enes Can (25) ve Halil Çember (47) isimli işçilerin, santralin mekanik atölyesinde onarım yaptığı sırada oksijen tüpü alev aldı. Alevlerden etkilenen Can ve Çember, firmaya ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavilerine burada devam edilen yaralı işçilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

