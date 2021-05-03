Oksijen tüpü diye yangın tüpü satan 2 kişi tutuklandı!

Yeni Delhi Polisi, Kovid-19'un olağanüstü bir şekilde yayıldığı başkentte ikamet eden ve akrabası için oksijen tüpü arayan kadına yangın söndürücü satan 2 dolandırıcının, Uttam Nagar bölgesinde yakalanarak tutuklandığını duyurdu.

Yeni Delhi Polis Komiseri Yardımcısı Santosh Kumar Meena, operasyonun Uttam Nagar Polisi ile birlikte gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

Dolandırılan Geeta Arora isimli kadının şikayeti üzerine geçtiğimiz perşembe günü soruşturma başlatılmıştı.

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da, vaka sayılarındaki rekor artış devam ediyor. Günlük vaka sayısında 400 binin üzerine çıkan ilk ülke olan Hindistan'da, virüs kaynaklı toplam ölüm sayısı 219 bini aşarken, toplam vaka sayısı da 20 milyonu geçmiş durumda.

