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Oksijen tüpü hortumu patladı: 1 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 11:40 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de, beyaz eşya yetkili servisine ait mobil tamir aracında, oksijen tüpü hortumu patladı.

Oksijen tüpü hortumu patladı: 1 ağır yaralı

Oğuzhan DEMİR- Abdullah GÜÇLÜ/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de, beyaz eşya yetkili servisine ait mobil tamir aracında, oksijen tüpü hortumu patladı. Patlamada ağır yaralanan İbrahim Yaşar (25) hastanede tedavi altına alındı.
Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Güllük Mahallesi’nde bulunan beyaz eşya yetkili servisinin önünde meydana geldi. Yetkili servise ait olan ve park halinde bulunan 26 VU 690 plakalı mobil tamir aracında, henüz bilinmeyen nedenle oksijen tüpü hortumu patladı. Patlama sırasında araçta bulunan çalışanlardan İbrahim Yaşar, ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yaşar, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. İbrahim Yaşar'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Polisin mobil tamir aracında inceleme başlattığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Oksijen tüpü hortumu patladı: 1 ağır yaralıOksijen tüpü hortumu patladı: 1 ağır yaralıOksijen tüpü hortumu patladı: 1 ağır yaralıOksijen tüpü hortumu patladı: 1 ağır yaralı

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